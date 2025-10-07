Topo

Emirates Global Aluminium explora oferta de compra da CBA, dizem fontes

07/10/2025 09h31

Por Luciana Magalhaes e Hadeel Al Sayegh e Anirban Sen

SÃO PAULO/DUBAI/NOVA YORK (Reuters) - A Emirates Global Aluminium (EGA), sediada nos Emirados Árabes Unidos, está explorando uma aquisição da Companhia Brasileira de Alumínio, disseram duas fontes.

A EGA, de propriedade conjunta do fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, e do fundo soberano de Dubai, Investment Corporation of Dubai, está trabalhando com o Morgan Stanley como seu consultor de banco de investimento no possível negócio, disseram as fontes.

A CBA tinha um valor de mercado de US$487 milhões no fechamento de segunda-feira, de acordo com dados da LSEG.

A Reuters não conseguiu determinar se uma oferta foi feita.

A CBA, na qual o conglomerado Votorantim S.A. detém uma participação de 69%, de acordo com dados da LSEG, produz alumínio de baixo carbono em sete Estados brasileiros. As operações abrangem toda a cadeia de produção de alumínio, desde a mineração e o refino de bauxita até a fundição e a fabricação de diversos produtos de alumínio primário.

A CBA é um "ativo com tudo incluído", com operações upstream, suas próprias minas e acesso à bauxita, o que poderia fortalecer o posicionamento de mercado de um investidor, disse uma fonte.

A EGA disse que avalia continuamente oportunidades potenciais de crescimento, mas não comenta rumores e especulações do mercado. CBA, Morgan Stanley e Votorantim não quiseram comentar.

