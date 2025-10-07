Em meio à crise política na Argentina, Milei faz campanha e lança livro cantando rock

A campanha eleitoral está tensa na Argentina. A menos de três semanas das eleições legislativas de meio de mandato, as aparições públicas do presidente Javier Milei têm sido frequentemente marcadas por incidentes. Na noite de segunda-feira (6), opositores o aguardavam na entrada da casa de shows onde ele lançou seu novo livro.

Com informações do correspondente da RFI na Argentina, Théo Conscience, e da AFP

De um lado, apoiadores de Milei usavam bonés roxos com as cores do partido presidencial, La Libertad Avanza. Do outro lado da rua, separados por um cordão policial, manifestantes protestavam contra a corrupção do governo com cartazes de "Fora Milei", segundo relato do correspondente da RFI em Buenos Aires, Théo Conscience. Houve um princípio de confusão entre os dois grupos, mas sem maiores incidentes.

"Tem o caso das propinas recebidas pela irmã do presidente, e agora o mais recente, os vínculos com o narcotráfico do candidato da La Libertad Avanza na província de Buenos Aires. São casos que mostram que este é um governo corrupto!", afirmou um dos manifestantes à RFI.

Pressionado pelos escândalos, José Luis Espert, candidato de Milei na província de Buenos Aires, desistiu da disputa no domingo (5). Ele renunciou à candidatura para o pleito de 26 de outubro após admitir ter recebido, em 2020, a quantia de US$ 200 mil de Federico Machado, procurado pela Justiça dos Estados Unidos por supostos vínculos com o narcotráfico.

Milei aceitou a renúncia do economista de 63 anos, mas saiu em sua defesa. Em entrevista ao canal LN+, acusou a oposição de espalhar "uma mistura de calúnias, insultos e absurdos", segundo a agência France-Presse.

"Mentira e bobagem", rebateu Franco Pedroso, militante do La Libertad Avanza desde os primeiros dias. Ele viajou mais de 700 quilômetros para ver Javier Milei na segunda-feira.

"Ele é um herói! Temos esperança, porque vemos que há um futuro. O que ele está fazendo é um milagre", completou o militante.

"A construção do milagre"

"La Construcción del Milagro" (A construção do milagre, em tradução livre) é o título do livro que Milei apresentou na noite de segunda-feira, diante de uma plateia de 15 mil pessoas em clima de euforia. O evento teve formato de comício com atmosfera de show, com o presidente em modo "rockstar".

Vestido de preto e com imagens de bombardeios projetadas no palco, o presidente argentino cantou músicas de rock e uma canção folclórica judaica para apresentar seu livro sobre o "milagre" argentino, enquanto espera um resgate financeiro dos Estados Unidos.

O livro, com 573 páginas, é uma compilação de discursos e publicações, a maioria do ano passado. A obra é lançada no pior momento dos quase dois anos de mandato do presidente ultraliberal. Com o comício de lançamento, Milei parece tentar reviver os tempos de sua campanha presidencial de 2023, quando cultivava a imagem de economista e estrela do rock.

Com voz estridente, rouca e gutural, iniciou a apresentação com "Panic Show", do grupo La Renga, e "Demoliendo Hoteles", de Charly García, antes de apresentar seu grupo, chamado Banda Presidencial. Após cantar cerca de dez músicas, repudiou um ataque antissemita recente contra uma mulher e seu filho em Buenos Aires.

"Não vamos permitir essa xenofobia que a esquerda está tentando instalar", declarou, e entoou a canção folclórica "Hava Nagila", acompanhada timidamente pelo público. Em seguida, incentivou os presentes a cantarem "Cristina Tobillera", em referência à prisão domiciliar da ex-presidente Cristina Kirchner, sua principal adversária de centro-esquerda, condenada por corrupção.

Os quase 15 mil partipantes do evento aplaudiram quando foram projetadas imagens do presidente americano, Donald Trump, e do ativista de extrema direita Charlie Kirk, assassinado no mês passado nos Estados Unidos.

Turbulências políticas e financeiras

O governo argentino enfrenta turbulências políticas e econômicas. Na semana passada, o Congresso rejeitou dois vetos presidenciais a leis de financiamento de universidades e da saúde pediátrica. A derrota ocorre em meio a acusações de corrupção e após um importante revés eleitoral na esfera provincial, no início de setembro.

A reviravolta no parlamento gerou dúvidas nos mercados sobre a governabilidade na segunda metade do mandato de Milei, provocando uma corrida cambial, temporariamente contida por promessas de ajuda dos Estados Unidos.

Apesar de ter reduzido significativamente a inflação e alcançado um superávit fiscal histórico, o governo argentino o fez às custas da desvalorização do peso, da queda no consumo e da retirada de subsídios, o que encareceu o acesso à moradia, saúde e educação.