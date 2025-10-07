Ex-embaixador: Trump percebeu que estava prejudicando os próprios EUA

O avanço recente nas relações entre Brasil e Estados Unidos não veio por acaso, afirma o ex-embaixador do Brasil em Washington Roberto Abdenur no UOL News, do Canal UOL. Ele avalia que, mesmo diante das oscilações durante o governo Trump, o trabalho conjunto de diplomatas e autoridades dos dois países pavimentou o caminho para um diálogo mais pragmático, com o mandatário norte-americano percebendo quanto estava prejudicando o próprio país.

Abdenur destaca que figuras como Celso Amorim, Mauro Vieira e Geraldo Alckmin foram essenciais para superar entraves históricos e construir pontes, especialmente em temas sensíveis como tarifas e barreiras comerciais.

A relação vinha sendo uma anomalia. E agora, quando pela primeira vez ouvi a notícia da ligação do Trump, eu disse pra mim: 'isso é um milagre'. Só que em diplomacia não ocorrem milagres. O que ocorreu foi o resultado de um trabalho muito bem feito, diplomático, entre aspas, diplomático no sentido muito amplo da palavra, não apenas o Itamaraty de um lado, mas os agentes econômicos dos empresários brasileiros, dos empresários americanos, outras autoridades brasileiras.

Roberto Abdenur

O Trump percebeu o quão prejudicial a ele próprio, aos Estados Unidos, é essa situação anômala totalmente despropositada com o Brasil.

Roberto Abdenur

Para Abdenur, mudanças de postura do governo americano são influenciadas por fatores internos, como a alta nos preços de carne e café, e por uma avaliação mais cuidadosa dos impactos dessas políticas.

Eu acho que terá chegado agora ao Trump a informação de que a carne subiu 40%, o café outros tanto, e isso está contribuindo para uma queda substantiva da popularidade dele. Então, o Trump está reagindo a uma mudança interna e também a uma percepção melhor, uma avaliação mais cuidadosa dos erros que ele estava cometendo com o Brasil.

Roberto Abdenur

Segundo Abdenur, as relações Brasil-EUA ganham um novo tom, menos marcado por disputas ideológicas e mais focado em interesses de Estado, embora tarifas continuem sendo tema sensível.

O que está acontecendo é que as relações estão, pela primeira vez, passando a ser conduzidas de Estado a Estado, e não mais em termos da picuinha política de um, ou da preferência ideológica de um setor ou de outro. Agora, veja bem, as tarifas são a joia da coroa do Trump.

Roberto Abdenur

