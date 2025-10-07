'Copan de BH': Ex-síndica falta a audiência e Justiça exige exame médico

A Justiça de Minas Gerais determinou hoje que a ex-síndica do Edifício JK, desenhado por Oscar Niemeyer e tombado como patrimônio de Belo Horizonte, seja submetida a exame médico para comprovação da sua condição de saúde. A mulher faltou a uma audiência na qual é ré por possível omissão na conservação do local.

O que aconteceu

Mulher, que foi síndica do prédio por 40 anos, faltou a audiência e alegou "questões de saúde". O juiz Diego Gomez Lourenço exigiu que o exame seja realizado visto que há "dúvidas a respeito da saúde da acusada Maria das Graças", que estaria internada.

Juiz também desmembrou o processo e pôs em sigilo a ação que envolve Maria. Manoel Gonçalves, antigo membro da administração do JK e agora síndico do condomínio, também responde ao processo por possível omissão. Ele fez parte do grupo liderado pela mulher no condomínio por 20 anos antes de ganhar uma nova eleição polêmica.

Manoel foi interrogado nesta tarde. Além dele, três testemunhas de defesa e cinco de acusação foram ouvidas na audiência. Lourenço deu cinco dias para apresentação das alegações finais pela defesa dos réus.

Defesa da dupla diz confiar no judiciário e acreditar na absolvição dos clientes. Ao UOL, o advogado Faiçal Assrauy ainda afirmou que o desmembramento do processo é necessário em razão das "diferenças e peculiaridades entre os acusados".

Relatório médico

No início do mês, a justiça negou o pedido da defesa de Maria para remarcar a audiência devido à suposta internação da ré. Em decisão de 3 de outubro, o juiz Bruno Silva Ribeiro disse haver informações desencontradas sobre o quadro de saúde de Maria. Ribeiro destacou que, mesmo com relatório médico adicionado pela defesa no processo, não era possível afirmar que ela estava internada. Na ocasião, o magistrado indicou ser necessária a investigação do quadro de saúde da ex-síndica.

Relatório médico de Maria indicou que ela estaria com um quadro de transtorno neurocognitivo. Segundo o diagnóstico, a condição seria causada por "demência associada à doença de Alzheimer, com graves comprometimentos cognitivos" da paciente. Também foi apontado no documento médico que a mulher sofreria com transtorno decorrente do uso de álcool.

Processo judicial

Maria e Manoel são réus em um processo por possível omissão na conservação do Edifício JK, tombado em 2022. Na denúncia, realizada em 2024, o Ministério Público de Minas Gerais apontou que a falta de ação da dupla causou danos ao patrimônio e indicou a ausência de documentos como o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) do prédio. Por isso, o órgão solicitou ao judiciário o afastamento da dupla dos seus respectivos cargos e a nomeação de um administrador judicial por 120 dias.

Em abril, a Justiça negou o afastamento e disse que o tempo da dupla nos cargos atestava a capacidade deles, "pelo menos por ora", de gerirem o edifício. A magistrada Maria Isabel Fleck citou que Maria foi reeleita síndica em 7 de dezembro de 2024, o que demonstra que ela tinha capacidades básicas para exercer a função.

Para judiciário, o afastamento e nomeação de um administrador judicial traria "desorganização administrativa" no lugar de soluções. Fleck argumentou que o novo profissional precisaria de tempo para se adaptar, o que também afetaria a continuidade das obras já iniciadas no local e a liderança em um prédio com milhares de moradores.