Economia agrícola dos EUA é afetada por custos mais altos de insumos

07/10/2025 09h15

Nova York, 7 - A economia agrícola dos Estados Unidos está caminhando para o fim do ano com custos de produção em níveis recordes, mantendo os agricultores no negativo. Os custos de produção para 2025 estão projetados em US$ 467 bilhões, disse em nota a Federação Agrícola Americana (AFBF, na sigla em inglês), citando dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). Isso representa um aumento de mais de 12% em relação ao ano passado e de 21% ante a média de dez anos."Os insumos permanecem elevados, corroendo a lucratividade e tornando mais difícil para os agricultores reinvestir em suas operações ou construir reservas financeiras", disse Faith Parum, da AFBF. Soja, trigo e algodão tiveram custos recordes de produção por acre este ano, segundo a federação. Fonte: Dow Jones Newswires*.*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

