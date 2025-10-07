Kotscho: Lula precisa tomar cuidado para não subir no salto alto e cair

O presidente Lula vive um momento de destaque político e conta com a sorte a seu favor, mas deve evitar o excesso de confiança, afirmou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O cenário das eleições de 2026 mostra Lula sem adversários claros, beneficiando-se da divisão na oposição, mas analistas lembram que o quadro pode mudar rapidamente e que a sorte não garante vitória.

É mais um sinal de que as coisas mudaram completamente em setembro e agora no começo de outubro. O Lula usou uma palavra que é chave nessa história: sorte. É impressionante a sorte que Lula tem. Quando a situação está mais difícil para ele, desde o tempo das greves no ABC, antes mesmo do PT, ele encontrava uma saída e saía por cima.

Ele corre o risco, se a eleição fosse amanhã, de ganhar por W.O. Sumiram os adversários; não há mais um nome definido. A sorte acompanha o Lula nesses momentos mais difíceis e ele tem uma capacidade incrível de convencer as pessoas. O próprio [senador] Ciro Nogueira {PP-PI] falou outro dia: não converse com Lula, porque se você lhe der cinco minutos de conversa, ele vai te enrolar e te convencer de que está certo.

Podemos falar agora das conversas dele com o Trump. Ele acabará o convencendo que tem razão, pois o Brasil teve um déficit de US$ 1,7 bilhão no comércio com os EUA. Esse é um argumento fortíssimo que o Lula tem para derrubar o tarifaço.

É só tomar cuidado para não subir no salto alto, porque pode cair. É tudo tão favorável que é bom não dar sopa ao azar. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Kotscho também destaca a mudança no ambiente político em torno de Lula e o efeito da chamada expectativa de poder entre os aliados.

O que deu essa força para Lula e mudou o cenário todo é algo chamado expectativa de poder. Há um mês e meio, Lula estava mal nas pesquisas e Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo] estava já na praça como candidato. De repente, a coisa deu uma virada e hoje a expectativa de poder está no Lula. Os políticos de qualquer partido, da esquerda ou da direita, vivem disso. Eles querem estar com quem vai ganhar.

Pelas pesquisas, todo esse ambiente é favorável ao Lula. Então é natural que esses ministros queiram ficar com ele. E ele já fez isso em outras eleições. Mesmo que os os caciques dos partidos não queiram apoiá-lo, ele procurará apoio entre os deputados, senadores e nos estados. Ele sempre fez isso.

Isso acontecerá quanto mais ele tiver uma expectativa de um quarto mandato, que era algo inimaginável. Haverá gente pedindo para lhe dar apoio. Não os caciques, que já tem o jogo próprio, mas os parlamentares e as lideranças regionais, que também são muito importantes.

No ano que vem, tão importante quanto a eleição para presidente serão as eleições para o governador e para o parlamento. É isso o que o PT está começando a organizar agora e pode dar mais força e solidez a uma candidatura do Lula. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

