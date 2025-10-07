Dólar sobe ante o real com mercado de olho no exterior e em fala de Haddad

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar abriu a terça-feira em alta no Brasil, acompanhando o avanço da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior, com investidores atentos ainda às declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista nesta manhã.

Às 9h03, o dólar à vista tinha alta de 0,21%, aos R$5,3211 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha elevação de 0,20%, a R$5,3540.

(Por Fabrício de Castro)