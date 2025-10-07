Topo

Notícias

Dólar sobe ante o real com mercado de olho no exterior e em fala de Haddad

07/10/2025 09h08

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar abriu a terça-feira em alta no Brasil, acompanhando o avanço da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior, com investidores atentos ainda às declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista nesta manhã.

Às 9h03, o dólar à vista tinha alta de 0,21%, aos R$5,3211 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha elevação de 0,20%, a R$5,3540.

(Por Fabrício de Castro)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

'Alguns' desaparecidos e três feridos no desabamento parcial de um prédio em construção em Madri

Van pega fogo perto da residência oficial do primeiro-ministro da França

Prédio desaba parcialmente no centro de Madri, ferindo 3 pessoas

Forças israelenses bombardeiam Gaza no aniversário da guerra, Catar diz que plano de Trump exigirá trabalho

Economia agrícola dos EUA é afetada por custos mais altos de insumos

Em meio à crise política na Argentina, Milei faz campanha e lança livro cantando rock

Lula: 'Pedi para Rubio conversar com o Brasil sem preconceito'

Haddad diz que discutirá com Lula sobre 2026 e como pode colaborar melhor sem ser candidato

Macron é pressionado a acabar com "bagunça" política na França

Ex-primeiro-ministro de Macron pede que ele renuncie para resolver crise na França

Trio vence Nobel de Física por descoberta do efeito túnel quântico