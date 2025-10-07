Topo

Notícias

Dois treinadores, pai e filho, são demitidos de seus clubes na Grécia após derrotas

07/10/2025 16h50

Giannis Petrakis, de 65 anos, e seu filho Giorgios, de 37, foram demitidos de seus respectivos cargos com apenas algumas horas de intervalo, após seus times sofrerem um total de 11 gols no fim de semana. 

Giannis foi o primeiro a perder o cargo no domingo, após seu time, o Larissa, ter sido goleado no sábado por 5 a 2 em casa pelo rival local Volos. 

Horas depois, seu pai, Giannis, foi demitido pelo Panetolikos após uma goleada ainda pior: 6 a 0 diante do Levadiakos. Foi a derrota mais humilhante nos 99 anos de história do clube da cidade de Agrínio. 

O Larissa, campeão grego em 1988, ocupa atualmente a 12ª colocação na Superliga 1, que conta com 14 times. O Panetolikos está em 13º.

jph/nf/dam/avl/aam/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Oposição tenta ressuscitar anistia, mas leva baixo público às ruas

Idoso é agredido com soco no rosto enquanto caminhava por calçada em SP

Maioria das praias do Brasil está poluída por microplásticos

Bandeira de "One Piece" vira ícone de protestos da Geração Z

Trump e primeiro-ministro do Canadá têm reunião cordial, mas sem acordos

Intoxicação por metanol: assessoria do rapper Hungria diz que exames apontam novo resultado

Dois treinadores, pai e filho, são demitidos de seus clubes na Grécia após derrotas

Jaques Wagner não defendeu adiar eleição de 2026 e dar ano extra a Lula

Colômbia registra maior produção de café em 33 anos

Fechado e sem recursos, parque canadense ameaça sacrificar 30 baleias

Netanyahu fala em 'dias cruciais' em meio à negociação com Hamas por reféns