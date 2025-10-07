Dois brasileiros são selecionados para desenvolver longas em programas ligados ao Festival de Cannes

A Residência do Festival de Cannes e o ateliê Next Step da Semana da Crítica anunciaram nesta segunda-feira (6) os jovens cineastas de diferentes partes do mundo escolhidos para receber apoio no desenvolvimento de seus longas-metragens. Entre os selecionados estão dois brasileiros: a alagoana Laís Santos Araújo e o carioca Bruno Ribeiro.

A 50ª edição da Residência do Festival de Cannes contempla seis jovens cineastas de seis países distintos. A brasileira Laís Santos Araújo participa com o projeto Infantaria, um desenvolvimento do curta-metragem homônimo premiado no Festival de Berlim em 2023. O longa, já selecionado na 17ª edição da Fábrica de Cinema de Cannes, aborda temas como o direito ao aborto.

O programa de residência artística do Festival de Cannes existe há 25 anos e tem como objetivo descobrir e apoiar talentos emergentes do cinema internacional. Duas vezes por ano, o projeto acolhe cineastas em Paris por quatro meses, oferecendo um ambiente de diálogo com profissionais do setor para estimular a escrita e o desenvolvimento de seus roteiros.

A 50ª edição acontece de 1º de outubro de 2025 a 15 de fevereiro de 2026. Laís já está em Paris desde a semana passada, ao lado de Federico Luis (Argentina), Alica Bednáriková (Eslováquia), Maksym Nakonechnyi (Ucrânia), Baran Sarmad (Irã) e Dian Weys (África do Sul).

Experiência especial

Laís contou à RFI que não conhecia Paris e que, apesar do pouco tempo na cidade, a experiência já está sendo muito especial. "Estou convivendo com diretores e roteiristas de países muito diferentes. Há uma troca muito rica entre nós. Não conhecia a cidade e está sendo uma grande experiência também poder viver nesse lugar tão vibrante", afirma.

Ela destaca algumas vantagens do programa, como o contato com profissionais, produtores e festivais de cinema, além da visibilidade que os projetos selecionados ganham. "Acredito que essa experiência será significativa para minha carreira e muito especial para Infantaria, porque a residência abre muitas portas", antecipa.

Laís também ressalta que sua seleção para a Residência é um reflexo das políticas públicas de incentivo ao cinema. Ela lembra que Infantaria é um projeto que teve início em Alagoas, estado que historicamente teve pouco apoio na área cultural. "Agora esse investimento tem crescido, tem sido um pouco mais contínuo, embora ainda insuficiente. E isso é resultado de um esforço coletivo", acredita.

No primeiro semestre, o brasileiro Rodrigo Ribeyro também integrou o grupo de seis cineastas escolhidos para participar da residência com Muganga, seu primeiro longa-metragem. O programa já acolheu cineastas hoje amplamente reconhecidos, como Lucrecia Martel, Nadav Lapid, Lukas Dhont e Carla Simón, e representa um passo importante na continuidade da carreira cinematográfica.

Next Step se associa ao Projeto Paradiso

O programa Next Step da Semana da Crítica de Cannes receberá, em sua 12ª edição, o cineasta brasileiro Bruno Ribeiro. O carioca participará da residência de uma semana, no início de dezembro, com o projeto de longa-metragem Sábado em Copacabana, produzido pela Reduto Filmes.

O filme acompanha a jornada noturna e existencial de uma jovem pianista em um momento decisivo de sua vida pessoal e profissional, pelos bares, clubes e rodas de samba da cidade. Em entrevista à Variety, o diretor afirmou que pretende explorar com Sábado em Copacabana uma linguagem visual mais dinâmica, refletindo a energia de Copacabana em diálogo com a comédia "screwball" de Hollywood e a chanchada brasileira, com sua musicalidade, ironia e vitalidade.

Em 2022, Bruno Ribeiro venceu o Urso de Prata de curta-metragem na Berlinale com Manhã de Domingo. Sua participação no Next Step acontece em parceria com o Projeto Paradiso, fundação promovida pelo Instituto Olga Rabinovich, que apoia talentos da indústria brasileira de cinema e audiovisual.

O Next Step já recebeu diversos projetos brasileiros, como Casa de Antiguidades, de João Paulo Miranda; Levante, de Lillah Halla; e Rio Doce, de Fellipe Fernandes. A Semana da Crítica também apresentou recentemente vários filmes brasileiros, como Baby, de Marcelo Caetano (Prêmio Roederer de Revelação para o ator Ricardo Teodoro em 2024); Levante, de Lillah Halla (Prêmio Fipresci em 2023); além dos curtas Samba Infinito, de Leonardo Martinelli, e A Menina e o Pote, de Valentina Homem.