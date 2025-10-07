Topo

Notícias

Desktop confirma conversas com Claro, mas sem acordo sobre preço e estrutura

07/10/2025 18h19

(Reuters) - A empresa de banda larga Desktop disse nesta terça-feira que manteve discussões com a operadora de telecomunicações Claro sobre uma potencial transação, mas ressaltou que até agora não houve entendimento sobre questões que incluem o valor do negócio.

"A companhia confirma que já houve conversas preliminares não vinculantes com a Claro sobre uma potencial transação. No entanto, até o momento, não houve acordo sobre preço, estrutura e demais condições", afirmou a Desktop em comunicado ao mercado.

Mais cedo, o site Brazil Journal afirmou que a Claro estava em "conversas avançadas para comprar a Desktop", cujas ações encerraram o dia em alta de cerca de 10%.

(Por Alberto Alerigi Jr., em São Paulo)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Dois mortos e dois desaparecidos no desabamento parcial de prédio em Madri

Presidente do Equador sai ileso de ataque a tiros contra sua comitiva

Intoxicação por metanol: adolescente é internada em estado grave em SP

Everton Ribeiro revela diagnóstico de câncer de tireoide

Justiça afasta 10 policiais rodoviários por propinas via Pix de uma centena de motoristas

Wall Street fecha em baixa após sequência de recordes

Equador detém cinco pessoas após ataque ao carro do presidente Noboa, diz ministra

MP das bets e bancos: veja como parlamentares votaram em comissão especial

Comissão mista aprova MP que altera taxação de investimentos, texto segue para plenário da Câmara

Noboa, presidente do Equador, sofre tentativa de assassinato, diz governo

Presidente do Equador sai ileso de ataque a tiros contra sua caravana (ministra)