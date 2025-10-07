Desabamento de prédio deixa quatro desaparecidos e cerca de 10 feridos em Madri

O desabamento parcial de um prédio em obras no centro turístico de Madri deixou pelo menos quatro desaparecidos e cerca de 10 feridos nesta terça-feira (7). O edifício de seis andares não era habitado e estava sendo reformado para a construção de um hotel quatro estrelas.

O incidente foi registrado na rua Hileras, perto da Plaza Mayor, no centro turístico da capital espanhola, um pouco antes das 13h30 pelo horário local (8h30 em Brasília). Segundo o secretário de Segurança Pública da região de Madri, Martín Aguirre, a laje do edifício desabou, provocando o colapso parcial dos andares até o subsolo.

"Neste momento, há quatro pessoas desaparecidas", reiterou Aguirre. Segundo a imprensa espanhola, trata-se de três homens e uma mulher que trabalhavam nas obras e cujas identidades não foram reveladas. Aguirre também indicou que há poucos casos graves entre os feridos, entre eles, pessoas com "fraturas" que foram levadas a hospitais da capital espanhola.

O secretário de Segurança Pública ainda classificou os danos de "muito graves". "Está sendo analisado o possível impacto sobre os edifícios vizinhos", acrescentou, destacando que todo o perímetro em torno do local do desabamento foi isolado.

Em entrevista à imprensa espanhola, um empregado da obra afirmou que cerca de 40 pessoas trabalhavam no prédio no momento do desabamento. O número não foi confirmado pelas autoridades.

"Pensamos que poderia ser um ataque terrorista"

Em entrevista ao jornal El País, uma funcionária de uma loja de chocolates perto do local do incidente conta que viveu momentos de terror. "Houve um tremor horrível na rua, com muita poeira, que nos deixou assustados e confusos", diz.

"Houve uma explosão enorme, os vidros das janelas se quebraram, havia muita poeira, não conseguíamos ver nada", disse à AFP Milagros Garcia Benito, empregada de um salão de beleza localizado em frente ao prédio.

O turista americano Adam Trott relatou que, diante da confusão, chegou a suspeitar de um atentado. "Não tínhamos a mínima ideia do que estava acontecendo. Ouvimos muitas sirenes vindas de todos os lados. No início, pensamos que poderia ser um ataque terrorista", disse.

Remoção dos escombros

O serviço Emergências Madrid indicou no início desta tarde que os bombeiros tentavam estabilizar a fachada do prédio para poder iniciar a remoção dos escombros. Cães farejadores da Polícia Municipal participarão da busca dos desaparecidos.

Várias ambulâncias e viaturas policiais também atuam no local. Uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias do acidente.

Segundo informações disponíveis no site da prefeitura de Madri, uma autorização foi concedida em fevereiro para a instalação de uma atividade hoteleira no edifício, que anteriormente abrigava escritórios.

