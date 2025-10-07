Topo

Planta com 'pompom' ajuda saúde do fígado e auxilia elasticidade da pele

Dente-de-leão tem compostos benéficos à saúde - Getty Images/iStockphoto
Dente-de-leão tem compostos benéficos à saúde Imagem: Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para VivaBem

07/10/2025 16h23

Sabe aquela plantinha que forma um pompom branco irresistível de soprar? O dente-de-leão (Taraxacum officinale), além de ser uma lembrança da infância, tem compostos benéficos para o corpo. Classificado como uma Panc (Planta Alimentícia Não Convencional), ele entra no mesmo grupo de espécies botânicas comestíveis como a taioba e a capuchinha.

Suas raízes e folhas abrigam substâncias que ajudam o fígado a trabalhar melhor e, de quebra, melhoram a aparência da pele.

Desintoxicação e pele mais firme

Pesquisas mostram que o dente-de-leão estimula as enzimas hepáticas e aumenta a secreção de bile, um líquido essencial para o metabolismo das gorduras. Esse processo favorece a desintoxicação do organismo e contribui para aliviar sintomas como azia, gases e digestão lenta.

Além disso, a planta tem ação diurética e ajuda na renovação celular da pele. Suas raízes estimulam a produção de fibroblastos — células que fabricam colágeno, elastina e ácido hialurônico—, componentes fundamentais para manter a firmeza e a elasticidade da pele. O resultado é um envelhecimento mais lento e uma aparência mais saudável.

Quem deve evitar o consumo

Dente-de-leão - Reprodução/Pixabay - Reprodução/Pixabay
Imagem: Reprodução/Pixabay

Nem todo mundo pode incluir o dente-de-leão no cardápio. O consumo é contraindicado para pessoas com hipertensão, doenças renais, pedras na vesícula, gestantes e lactantes.

E é preciso saber identificar a planta corretamente, já que muitas espécies com flores amarelas se parecem com ela — e algumas podem ser tóxicas.

Como higienizar e consumir com segurança

A recomendação é sempre colher longe de áreas poluídas, como ruas e avenidas, e higienizar bem antes de comer. A limpeza ideal é feita com uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água filtrada, deixando de molho por até 20 minutos antes de enxaguar.

Essa etapa ajuda a eliminar micro-organismos, mas não remove metais pesados e nem resíduos químicos —por isso, o ideal é plantar a flor em casa, em pequenas hortas.

Chá de dente-de-leão: benefícios e preparo

Para quem prefere a versão em xícara, o chá de dente-de-leão é uma alternativa prática e funcional. Ele concentra taninos, flavonoides e compostos fenólicos — um trio que reforça o efeito diurético e antioxidante da planta. O preparo é simples: basta ferver 200 ml de água, adicionar uma colher de sopa da raiz, deixar em infusão por 10 minutos e coar.

*Com informações de reportagem publicada em 17/06/2024

