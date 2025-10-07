Topo

Notícias

Dembélé vai comemorar Bola de Ouro com seu primeiro clube no domingo

07/10/2025 15h21

O atacante francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, vai celebrar a conquista de sua Bola de Ouro de 2025 no próximo domingo em Évreux, onde cresceu e iniciou sua carreira no futebol, informou a prefeitura da cidade à AFP nesta terça-feira (7). 

O jogador de 28 anos "será recebido na prefeitura às 15h, no horário local (às 10h de Brasília) para receber uma medalha da cidade e apresentar sua Bola de Ouro", disse o chefe de gabinete, Camille Narancitch, à AFP. 

Depois, ele vai comparecer ao estádio Mathieu Bodmer, do Évreux FC, onde começou a jogar futebol em 2004.

Dembélé deixou Évreux para treinar com o Rennes aos 13 anos, antes de jogar pelo Borussia Dortmund e pelo Barcelona. 

Vencedor da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain em maio deste ano, o atacante também conquistou a Copa do Mundo de 2018 vestindo a camisa da seleção francesa.

cor-mac/mb/bm/dam/pm/aam/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Trump se diz otimista sobre acordo para Gaza

Hamas "quer garantias de Trump" sobre acordo para trégua em Gaza (principal negociador)

Conselho de Ética instaura processos contra deputados por motim em reação à prisão de Bolsonaro

Catar e Turquia enviam representantes para negociações sobre Gaza no Egito

Dembélé vai comemorar Bola de Ouro com seu primeiro clube no domingo

Eleições 2026: União Brasil enfrenta cenário turbulento a 1 ano da disputa

Conselho de Ética abre processo contra 3 bolsonaristas que fizeram motim

UE apresenta medidas para 'salvar' seu setor do aço

Trump cita 'grandes avanços' em diálogo comercial com Canadá durante visita de Carney

PF apura se caminhões-tanque abandonados pelo crime organizado têm relação com casos de metanol

Macron cada vez mais pressionado para convocar novas eleições na França