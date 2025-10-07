Topo

'Decisão das decisões' de LeBron James era ação de marketing com marca de conhaque

07/10/2025 13h43

A anúncio da "decisão das decisões" feito por LeBron James, que alimentou os rumores sobre sua aposentadoria, acabou sendo, afinal, uma ação de marketing revelada nesta terça-feira (7).

A chamada "Segunda Decisão", promovida em um enigmático vídeo publicado na véspera nas redes sociais do astro da NBA era, na realidade, uma peça publicitária para anunciar o lançamento de uma linha de conhaque em parceria com a marca Hennessy, que começará a ser vendida em outubro.

O teaser de segunda-feira era uma clara referência à famosa "Decisão" anunciada por James em 2010, quando gerou expectativa sobre seu futuro antes de confirmar sua saída do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat.

Em meio às especulações de que o anúncio desta terça-feira poderia confirmar sua aposentadoria ao final da temporada, os preços dos ingressos para o último jogo em casa do Los Angeles Lakers na campanha 2025/2026 dispararam.

De acordo com a Tickpick, plataforma de compra e venda de ingressos, a entrada mais barata para o jogo dos Lakers contra o Utah Jazz no dia 12 de abril subiu de US$ 85 (cerca de R$ 450 na cotação atual) para US$ 445 (R$ 2.370) nas horas seguintes à publicação do vídeo.

O menor preço para um ingresso de revenda online na SeatGeek é de US$ 821 (R$ 4.370) e de US$ 955 (R$ 5.080) na Ticketmaster.

Aos 40 anos, LeBron James se prepara para começar sua 23ª temporada na NBA. Na semana passada, o astro dos Lakers declarou que espera que sua aposentadoria chegue "mais cedo do que tarde".

