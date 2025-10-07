De 'imperador' a 'cara muito bom': as frases de Lula e Trump sobre relação

Lula e Donald Trump conversaram por telefone ontem. O americano disse ter gostado da ligação, enquanto o brasileiro destacou que eles trocaram telefones pessoais. Ambos já trocaram farpas e acenos desde o início do ano. Relembre:

Janeiro

Trump "esnobou" a relação comercial entre Brasil e EUA. "Eles precisam de nós. Nós não precisamos deles. Todos precisam de nós", declarou a jornalistas.

No mesmo dia, o petista sinalizou que não queria uma disputa com os EUA. "Nós queremos paz, harmonia, ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante, não a desavença, não a encrenca".

Fevereiro

Lula fez uma crítica velada a Trump, argumentando que protecionismo levava a guerras. "Negociar com base na lei do mais forte é um atalho é perigoso para a instabilidade e para a guerra", disse o brasileiro.

Março

Em discurso no Congresso, Trump acusou o Brasil e outros países de se aproveitarem dos EUA. "Todos os países se aproveitaram de nós por muitos anos, mas isso não vai mais acontecer. Outros países têm usado tarifas contra nós por décadas, e, agora, é a nossa vez de começar a usá-las contra esses outros países", afirmou.

Abril

Primeiro grande embate foi o anúncio de taxação de 10%. Na ocasião, vários países ficaram na mira do republicano, e o Brasil foi um dos que teve menor punição.

Trump anuncia aumento de tarifas ao parceiros comerciais dos EUA Imagem: Carlos Barria - 2.abr.25/Reuters

Lula criticou a decisão e disse que o Brasil não abriria mão de sua soberania. "O mundo deu um cavalo de pau. O cidadão sozinho acha que é capaz de ditar as regras para tudo que acontece no mundo. Tendo a dizer para vocês que pode não dar certo", disse o petista.

Maio

Lula disse à revista The New Yorker que não tinha interesse em falar com Trump. "Se, como representante do Estado norte-americano, ele quiser falar com o Lula, representante do Estado brasileiro, eu falarei com ele tranquilamente. Mas, até agora, não tive nenhum interesse também em falar com ele. Se algum dia eu tiver algum problema e precisar ligar para ele, eu ligarei", prometeu.

Junho

O petista recuou e disse que falaria com Trump para convidá-lo para a COP30, em Belém. "Vamos fazer um encontro separado de chefes de Estado dois dias antes, para aprofundar o debate. Se até perto o Trump não confirmar que vem, eu pessoalmente vou ligar para ele e falar: A COP é aqui no Brasil. Vamos discutir esse negócio", afirmou.

Julho

Trump aumentou a taxação contra o Brasil para 50%, citando o julgamento de Bolsonaro como um dos motivos. Ele chamou o julgamento de "caça às bruxas".

Carta de Trump a Lula com anúncio de tarifa de 50% Imagem: Reprodução

Logo em seguida, Lula acusou Trump de desconhecer a realidade comercial entre os dois países. "Se o presidente Trump conhecesse um pouquinho o Brasil, teria mais respeito", disse o brasileiro em entrevista à Record.

Trump disse que falaria com Lula no futuro sobre as tarifas. "Talvez em algum momento eu fale com ele. Agora não", disse o republicano, criticando novamente os processos contra Bolsonaro.

Presidente Lula diz que vai oferecer jabuticabas a Donald Trump Imagem: Reprodução/Instagram

Pouco depois, Lula ironizou tarifas. Em uma publicação no perfil da primeira-dama, Janja, o petista ofereceu uma jabuticaba ao presidente dos EUA.

Não é um gringo que vai dar ordem a esse presidente da República. Não é. Eu sei quem eu devo respeitar nesse país, eu sei quem é que manda nesse país, eu sei quem faz esse país ser o que é: o nome dessa pessoa só tem quatro letras, chama-se povo brasileiro. Lula

Os EUA suspenderam o visto de Alexandre de Moraes e de outros sete ministros do STF, comportamento "inaceitável" para Lula. "Ele [Trump] tem esse comportamento inexplicável e totalmente inaceitável. [A revogação] não é forma de comportamento de um presidente da República, da maior economia do mundo. Isso é um mau exemplo para a humanidade", condenou o petista.

O republicano, por sua vez, insistiu que taxou o Brasil em defesa de Bolsonaro e para gerar empregos nos EUA. "O que eles estão fazendo com o ex-presidente é vergonhoso."

Petista disse que "Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo" em entrevista à CNN Internacional. O brasileiro também falou que não queria briga com os Estados Unidos, mas não aceitaria imposições.

Presidente Lula concede entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional Imagem: Reprodução/X

A Casa Branca rebateu o comentário. "O presidente certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Ele é um presidente forte dos Estados Unidos da América e também é o líder do mundo livre", declarou Karoline Leavitt, porta-voz.

Agosto

Os EUA abriram investigação contra "práticas comerciais do Brasil", citando o Pix como "possível prática desleal". A investigação também citou outros temas, como acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal.

Lula questionou o incômodo com o Pix. "Por que ele [Trump] está incomodado com o Pix? Porque o Pix vai acabar com o cartão de crédito neste país. A gente vai criar o Pix parcelado. É uma coisa do Brasil, não tem porque ficar dando palpite nisso", disse.

Trump disse estar aberto a conversar com o brasileiro. "Ele pode falar comigo quando quiser", disse o republicano. Questionado sobre o tarifaço, ele complementou dizendo que "as pessoas que estão comandando o Brasil fizeram a coisa errada". Lula respondeu dizendo que "sempre estivemos abertos ao diálogo".

Poucos dias depois, porém, o petista rebateu dizendo que não há abertura de Trump. "Ele não quer falar." O governo vinha tentando uma aproximação com o norte-americano e se deixou aberto a uma conversa entre os dois, mas não houve avanço pelo lado de Washington.

O americano afirmou que o Brasil tem sido um "parceiro comercial horrível em termos de tarifas". O republicano voltou a criticar o processo da trama golpista envolvendo Bolsonaro.

Lula reagiu e disse que afirmações eram mentiras. "Vocês estão vendo na televisão uma quantidade de mentiras faladas contra o Brasil pelo governo americano. Ele resolveu contar algumas mentiras sobre o Brasil e estamos desmentindo. Ele disse que tinha prejuízo no comércio com o Brasil, mas só têm lucro."

Setembro

Trump assiste discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU Imagem: Mark Garten/ONU

O brasileiro escreveu artigo para o New York Times como uma carta aberta. "Presidente Trump, continuamos abertos a negociar qualquer coisa que possa trazer benefícios mútuos. Mas a democracia e a soberania do Brasil não estão em discussão", conclui o texto.

O primeiro encontro aconteceu na ONU, em Nova York. Os dois se viram na Assembleia Geral e se mencionaram nos discursos.

Lula criticou o "inaceitável" ataque ao Judiciário brasileiro e o tarifaço como "chantagem econômica". "A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável", disse. "A intolerância em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias", criticou, em referência às sanções contra os ministros do STF.

Em seguida, Trump elogiou Lula no discurso. "Tivemos uma ótima química", afirmou o republicano.

Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos. Eu o vi, ele me viu e nós nos abraçamos. (...) Ele parecia um cara muito bom, na verdade.

Trump

O americano resumiu a conversa com "ele gostou de mim, eu gostei dele", mas disse que o "Brasil está indo mal". "Sempre defenderei nossa soberania nacional e os direitos dos cidadãos norte-americanos. Sinto muito por dizer que o Brasil está indo mal e continuará a ir mal. Eles só podem ir bem quando estão trabalhando conosco. Sem nós, eles vão falhar, como outros falharão", alfinetou.

Outubro

Após a ligação, Trump chamou o brasileiro de "bom homem" e disse que os países "vão começar a fazer negócios". O principal assunto foi o tarifaço. O petista pediu a retirada da sobretaxa de 40% imposta e das medidas aplicadas contra autoridades brasileiras. Nas redes, ele ainda disse que convidou o americano para a COP30, contou que ele e Trump trocaram telefones "para estabelecermos uma via direta de comunicação" e celebrou a reaproximação.

Além de dizer que pode vir ao Brasil em algum momento, Trump disse que Lula irá aos EUA. Em postagem na sua rede Truth Social, o americano ainda afirmou ter gostado muito da conversa com o brasileiro e destacou que os países "vão se dar muito bem juntos".

*Com informações de matéria publicada em 23/09/2025, 24/09/2025 e 06/10/2025.