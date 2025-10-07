Topo

De 'Alexa' a skincare, confira descontos da Mega Oferta Amazon Prime

07/10/2025 18h00

Você gosta de descontos? Então aproveite: começa hoje e vai até sexta-feira, dia 10, a Mega Oferta Amazon Prime. Serão quatro dias com diversos produtos em promoção, em categorias como Cozinha, Eletrônicos, Beleza e Livros, exclusivamente para clientes Prime.

Quem está em dúvida se vale a pena assinar o serviço, pode testá-lo gratuitamente por um mês e aproveitar as ofertas. Para isso, acesse o site do Amazon Prime, vá em "Teste Grátis por 30 Dias" e escolha entre a assinatura mensal ou anual. Clique novamente em "Teste Grátis por 30 Dias", preencha os campos com seu nome, número de telefone ou e-mail e senha e clique em "Continuar". Aí é só seguir as instruções. Depois, se for o caso, basta cancelar a assinatura antes de terminar o período gratuito.

O Guia de Ofertas UOL já deu uma espiada nas ofertas e selecionou algumas das mais interessantes. Os alto-falantes inteligentes com Alexa, da linha Echo, estão com descontos que chegam a 23%.

Nos itens para casa, selecionamos uma câmera de segurança, um conjunto de potes herméticos da Electrolux, e uma chaleira com visual supermoderno da Oster. Fechamos nossa lista com itens de beleza: Óleo de Limpeza da CeraVe, bastão para olheiras da Ricca e Óleo Capilar da L'Oréal, a partir de R$ 28.

Veja mais sobre os produtos abaixo.

Linha Echo com Alexa

Reproduz músicas e podcasts, controla dispositivos inteligente da casa e ainda auxilia em tarefas como despertador, previsão do tempo e lista de compras, por meio da Alexa.

Despertador inteligente, com som vibrante e Alexa integrada. A telinha exibe horário, previsão do tempo, nomes de músicas e informações de dispositivos da casa.

Tem tela HD de 8 polegadas sensível ao toque e câmera de 13 MP. Vem com Alexa integrada e permite gerenciar câmeras, luzes e outros dispositivos inteligentes usando a tela ou por voz.

Casa e Cozinha

São seis potes de tamanhos diferentes que podem ser empilhados para facilitar a organização. A tampa hermética com vedação de silicone isola o interior e ajuda na conservação dos alimentos.

Com 1,8 litros de capacidade, vem com infusor embutido para preparar chás de forma mais prática. Tem iluminação LED que acende automaticamente ao ligar e apaga quando a água ferver.

Indicada para empresas e residências, tem imagem Full HD e combina câmera fixa de 2MP com outra panorâmica de 2MP. Tem detecção humana, rastreamento inteligente e alerta de intrusão.

Beleza

Com Aloe Vera e pepino na fórmula, promete suavizar olheiras e sinais de cansaço, com resultados visíveis em até 28 dias de uso contínuo. Tem efeito geladinho e sensação de frescor na aplicação. Fórmula vegana.

Indicado para pele normal a seca, o óleo tem ceramidas essenciais, triglicerídeos e esqualano na composição. Promete limpar a pele de forma suave e macia, sem prejudicar a barreira cutânea.

Com Gold Quinoa e proteínas na composição, é indicada para om cabelo seco e danificado. Com toque leve, promete reparar e selar as cutículas dos fios, além de nutrir e promever brilho e maciez. 30 ml.

