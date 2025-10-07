Crise do metanol: Padilha explica uso dos antídotos contra intoxicação

O combate à intoxicação por metanol no Brasil conta com antídotos específicos, explica Alexandre Padilha, ministro da Saúde, no Alt Tabet, do Canal UOL.

De acordo com o ministro, o país utiliza dois medicamentos principais: o etanol farmacêutico, já disponível em unidades do SUS, e o fomepizol, que será importado em caráter emergencial para reforçar o atendimento diante do aumento de casos suspeitos.

Existe já um antídoto no Brasil, que é o etanol farmacêutico. Não é o do combustível, nem o que você bebe nas outras bebidas, é uma concentração específica que é disponível. Então, a gente orienta como utilizar isso. Alexandre Padilha

Já o fomepizol, usado internacionalmente no tratamento de intoxicações por metanol, teve a importação e distribuição autorizadas pelo Ministério da Saúde para os centros de referência.

"Existe um antídoto chamado Fomepizol que já foi usado em alguns lugares, não tem comercialização nem só no Brasil, mas em vários países do mundo, que o Ministério provocou quem já produziu esse medicamento para poder trazer para o Brasil, autorizar a importação, para a gente ter uma espécie de estoque em relação a isso para ser uma alternativa ao etanol farmacêutico".

No último sábado, o Ministério da Saúde anunciou a aquisição de 12 mil ampolas de etanol farmacêutico e 2,5 mil unidades de fomepizol, com previsão de que os antídotos estejam disponíveis no SUS até o final da próxima semana.

Segundo Padilha, os profissionais de saúde já receberam orientações detalhadas sobre o uso dos antídotos e monitoramento dos pacientes desde a suspeita de intoxicação. "Você vai hidratar melhor esse paciente, vai monitorar, vai colher exame de sangue para ver se ele tem acidose metabólica, pode colher no sangue, inclusive se identifica como metanol, usar o antídoto que é o etanol", explica.

'Situação anormal', diz Padilha sobre crise do metanol

O avanço dos casos de intoxicação por metanol exige articulação integrada entre governo federal, estados e municípios, afirma Padilha.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, subiu para 16 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada. No total, há 225 registros, sendo que 209 seguem em investigação.

A gente registra todo ano, em torno de 20 casos de intoxicação por metanol, ao longo dos últimos 10 anos. Então, é uma situação anormal. Alexandre Padilha

De acordo com o ministro, o número elevado de casos iniciais concentrados em um estado e a identificação de ocorrências em outras regiões indicam que o problema pode ter dimensão nacional. Ele afirmou que, com a mobilização do Ministério e o alerta às autoridades de saúde, novas notificações devem surgir.

