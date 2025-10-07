Cotado para relatar IR no Senado, Renan estuda mudanças em texto de Lira

Cotado para assumir a relatoria no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL) pediu a técnicos uma avaliação sobre possíveis alterações no projeto de lei que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000 mensais. O texto foi aprovado pela Câmara na semana passada, onde teve relatoria de seu adversário político Arthur Lira (PP-AL).

O que aconteceu

Renan foi relator de projeto similar aprovado em comissão do Senado. A proposta segue a mesma estrutura do texto feito pelo governo, com isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 e cobrança de uma alíquota de até 10% para rendas superiores a R$ 1,2 milhão por ano para compensar a perda de arrecadação com o benefício.

Aliados do senador disseram ao UOL que a aprovação foi uma "estratégia política" para pressionar a Câmara. Na semana seguinte, os deputados aprovaram o parecer de Lira sem destaques —trechos que poderiam alterar o texto-base. O ex-presidente da Câmara negociou até o último segundo para ter uma votação unânime. Foram 493 votos favoráveis entre os 513 deputados.

Possíveis alterações no texto de Lira foram aprovadas no outro projeto relatado por Renan. Ele criou um programa de regularização de dívidas tributárias aos contribuintes com renda de até R$ 7.350. Há ainda um trecho para que a União compense cada município anualmente pelas perdas de arrecadação dos valores verificados em 2025.

Alterações podem fazer o texto retornar à Câmara. O senador sinalizou a aliados o interesse de incluir o programa de regularização tributária ou a compensação aos municípios no parecer de Lira. Os técnicos avaliam, no entanto, se esses trechos alteram o mérito do projeto. Se alterar, o texto volta para análise dos deputados, que podem derrubar as modificações.

Senadores avaliam tramitação rápida

Parlamentares ouvidos pelo UOL dizem crer que o texto não deve demorar para ser votado. A proposta deve ser analisada pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) e depois seguir para o plenário. O colegiado é presidido por Renan Calheiros, que lidera as apostas dos senadores para relatar o projeto.

Senadores, incluindo de oposição, têm consenso sobre a isenção para quem ganha até R$ 5.000 mensais. O líder do PL, Carlos Portinho (RJ), disse ao UOL que o tema "une a todos", mas cita a compensação como "ponto de atenção" para ser analisado.

Eu preciso olhar a redação final quando chegar ao Senado. Em relação à contrapartida, a taxação dos dividendos é mais imposto, e o brasileiro não aguenta mais. Estamos falando de mais imposto sobre a classe média, porque ela é empreendedora, emprega e não é super-rica e vai estar sofrendo com a taxação de dividendos. Isso é um ponto de atenção, mas não tem nada a ver com a face principal do projeto, que é a isenção da faixa de R$ 5.000. Há convergência sobre isso.

Carlos Portinho (RJ), líder do PL no Senado

Presidente do Senado deve conversar com os colegas nesta semana. O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) viajou para o Amapá no dia da votação do IR na Câmara para ficar com a família durante o Yom Kippur, considerado o dia mais sagrado para judeus. A expectativa é que, no retorno à Brasília, ele dê início às tratativas para a aprovação da proposta.