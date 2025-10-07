Construtoras influenciam reuniões de condomínio para burlar veto a Airbnb

Studios construídos para moradia social não podem abrigar Airbnb em São Paulo. Mas a lei vem sendo burlada nas reuniões de condomínio: com apoio de síndicos profissionais indicados pelas construtoras, investidores estão pautando e autorizando os aluguéis de curta temporada. A situação é alvo de CPI na Câmara Municipal.

O que aconteceu

Airbnb é vetado nesse tipo de imóvel na capital paulista. Empreendimentos de HIS (Habitação de Interesse Social) e HMP (Habitação de Mercado Popular) não podem ter locações de curta temporada, como as negociadas em plataformas como Airbnb e Booking. Mas, segundo o UOL apurou, a norma tem sido burlada a partir de mudanças nas convenções de condomínio ou até em simples votação em assembleia. Diretamente interessados, proprietários-investidores garantem o quórum e o resultado.

22 das 63 unidades de condomínio estão sendo usadas para hospedagens e incorporadora não se opõe. A moradora Ellis Gomes conta que até tentou assumir o cargo de síndica para frear a prática no Nurban Vila Mariana —mas foi impedida pela incorporadora Vita Urbana que, por contrato, indica o síndico nos três primeiros anos. O UOL teve acesso a um e-mail do síndico atual, Diego Leite, que diz que "a convenção do condomínio não proíbe expressamente que este tipo de locação seja praticado".

Anúncio de studio no Nex One Vila Madalena no Airbnb Imagem: Reprodução/Airbnb

Outro prédio deu prazo para investidor parar de alugar para Airbnb. No Nex One Vila Madalena, da One Innovation, o Airbnb teve vaivéns: já foi vetado, liberado e agora passa por uma fase de "transição", relata o morador Guilherme Nunho. "A assembleia decidiu que os anúncios [dos apartamentos] devem ser finalizados neste mês. Novas reservas não serão aceitas", diz.

"Manipular assembleias é muito questionável", diz Nabil Bonduki (PT). O vereador vai propor um projeto de lei para reforçar a fiscalização dos condomínios com unidades HIS, com um "cadastro social" para que o público-alvo da política habitacional consiga preferência de compra. "Criaria uma via exclusiva de acesso e um controle melhor do que só a renda, como acontece hoje", diz.

O UOL apurou que há outros casos de irregularidades. No Today Augusta, construído pela Canopus, no centro, a funcionária pública Luci Goulart diz que cerca de 30 das 152 unidades são utilizadas como "short stay" e Airbnb. "Comprei imóvel num condomínio residencial e vivo em um apart-hotel", afirma. Ela diz que o caso foi levado ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo) em 2023.

Inquérito foi arquivado pois já havia uma ação civil pública sobre o assunto. Segundo Goulart, moradores então abriram uma ação para barrar o Airbnb, em abril, na 13ª Vara Cível do Foro Central do Tribunal de Justiça de São Paulo. O juiz decidiu a favor, mas a liminar foi suspensa em julho, após recurso impetrado pelo condomínio. Os aluguéis voltaram a acontecer e hoje o caso espera decisão definitiva.

Do ponto de vista legal, o decreto municipal necessariamente prevalece em relação às convenções de condomínio, que existem para regular o que a lei não prevê e não podem contrariar a lei. Isso só mudaria se o decreto fosse entendido como inconstitucional, o que não aconteceu Juan Gomez, advogado, ao UOL

Investidores dizem que construtoras não informaram que imóveis eram para moradia social. O advogado Gabriel Toffolli conta que a família comprou dois apartamentos no Habitat Santa Cecília, construído pela Herc, no centro, e que em nenhum momento foi informada de que se tratava de HIS.

Pela nossa renda, não poderíamos comprar um imóvel HIS, quanto mais dois (...) Só soube que o imóvel era HIS no momento de emitir a matrícula no cartório. Quando reclamei com a construtora, eles me acusaram de fraude (...) Hoje, meu maior medo é levar uma multa da prefeitura por ter comprado um imóvel que não era destinado à minha faixa de renda Gabriel Toffoli, investidor

O UOL procurou o síndico do Nurban Vila Mariana, Diego Leite, e os empreendimentos Today Augusta e Vita Urbana, mas não teve resposta. O espaço segue aberto a manifestações.

A Canopus informou que "é política da companhia não tomar parte em assembleias". "Justamente para garantir autonomia aos condôminos na definição de normas de convivência e regulamentos internos, sem qualquer interferência da incorporadora", afirma.

A Herc informou que "a todos foram disponibilizados os documentos pertinentes". Entre eles, "a indicação do registro imobiliário na matrícula respectiva, onde estão precisamente descritas as caraterísticas e definições das unidades que compõe o empreendimento".

A One Innovation declarou que segue a legislação relativa a contratos de HIS e HMP. Em nota, a construtora, no entanto, afirmou que a autorização ou veto de locação de curta temporada em unidades do tipo é de "competência exclusiva da administração condominial e das decisões tomadas em assembleia pelos próprios condôminos".

'Briga de condomínio'

Discussões sobre Airbnb estão virando briga de condomínio. Luci Goulart, que mora no centro, diz que porteiros acabam trabalhando como recepcionistas, passando mais tempo fazendo cadastro de visitantes que outras tarefas. Maristela Lusa, que foi testemunha na CPI, conta à reportagem que, no prédio onde vive próximo ao Allianz Parque, já teve discussão entre morador e hóspede de Airbnb pelo uso de áreas de lazer.

Aluguel de curta temporada não é única restrição. Os imóveis do tipo HIS só podem ser alugados por até 30% da renda de quem paga. Além disso, há previsão de valores máximos para venda, entre R$ 266 mil e R$ 518 mil. As regras visam manter o interesse social das unidades, que são construídas com incentivos fiscais e urbanísticos.

"Se todo mundo foi enganado, não é HIS", diz Toffoli. O advogado conta que a família dele pagou R$ 600 mil por dois imóveis sem saber das restrições para venda e aluguel até a emissão das matrículas. "A construtora pode abrir outro CNPJ e não tem nada, mas nós somos sempre o elo mais fraco da corrente", diz ele.

Agora, além do atraso na entrega, a construtora tenta jogar a responsabilidade para os compradores, dizendo que avisou quando não avisou nada. Nosso receio é que, no fim, a conta acabe recaindo sobre os proprietários, enquanto a construtora tira o corpo fora alegando que a culpa é nossa Gabriel Toffoli, investidor

Por que hospedagens são proibidas

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) decidiu proibir Airbnb após pressões. O MP abriu investigação no fim de 2024, revelou o UOL, para apurar se empreendimentos que deveriam ser destinados a famílias de baixa renda (até seis salários mínimos) na verdade estavam sendo vendidos para compradores de classe média alta ou investidores interessados justamente nos aluguéis de temporada.

Há indícios de irregularidades nas "moradias sociais" de áreas nobres. Desde 2014, a prefeitura dá isenções fiscais para construtoras responsáveis por empreendimentos HIS e HMP. Descobriu-se depois que as unidades não estavam atingindo o público-alvo de baixa renda: um apartamento perto do Ibirapuera, por exemplo, estava sendo negociado por quase R$ 1,5 milhão. O MP diz que as construtoras fraudaram a política —entre elas, gigantes como Cyrela e One.

Além do MP, o assunto virou auditoria interna da prefeitura e, desde 4 de setembro, alvo de CPI. A prefeitura está revisando R$ 249,6 milhões de isenções fiscais que ela própria deu às construtoras para 9.000 unidades licenciadas entre 2021 e 2024 —cerca de 1,5% do total de unidades licenciadas, conforme revelou o UOL.