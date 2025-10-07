Topo

Notícias

Conselho de Ética instaura processos contra deputados por motim em reação à prisão de Bolsonaro

Brasília, 07

07/10/2025 15h31

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu processo contra os deputados federais Marcos Pollon (PL-MS), Zé Trovão (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS), os últimos a manterem o motim em protesto à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que impediu o trabalhos da Casa, em agosto. O colegiado também sorteou nesta terça-feira, 7, a lista tríplice para definir o relator de representação por falta de decoro.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) decidiu apensar as três representações apresentadas contra os deputados, o que fará com que o relator sorteado avalie o caso dos três parlamentares. Foram sorteados Castro Neto (PSD-PI), Albuquerque (Republicanos-RR) e Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR) para a representação contra Pollon, Trovão e Van Hattem.

Deputados do Novo contestaram a decisão de juntar as representações em uma só. "Recorro dessa apensação, disse Van Hattem. "Vejo que há uma grande cortina de fumaça contra parlamentares que agiram dentro da lei."

Caberá ao presidente do Conselho de Ética, Fabio Schiochet (União-SC), escolher quem será esse relator. Houve ainda um sorteio de outra representação contra Pollon (entenda sobre mais abaixo).

Nesse caso, compõem a lista tríplice Castro Neto, Moses Rodrigues (União-CE) e Ricardo Maia (MDB-BA).

Essa é a primeira fase da tramitação da representação contra os parlamentares. A representação com a sugestão de punições foi enviada pela Corregedoria da Câmara, chefiada pelo deputado Diego Coronel (PSD-BA).

O corregedor pediu a suspensão do mandato de Van Hattem e de Trovão por 30 dias por obstruirem a cadeira da presidência da Casa. No caso de Pollon, Coronel pediu mais 60 dias por ele ter chamado o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de "bosta" e "baixinho de um metro e sessenta".

Segundo as regras do Conselho de Ética, só poderia fazer parte dessa relatoria parlamentares que não são do mesmo partido ou Estado de Eduardo ou do mesmo partido de quem fez a representação.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Não há registro de lotes de café contaminados com metanol no Brasil

Senadores acusam procuradora-geral dos EUA de politizar a Justiça

Netanyahu promete "retorno de todos os reféns" no aniversário do ataque de 7 de outubro

EUA pondera próximas ações contra a Venezuela após declarar guerra contra cartéis

'De partir o coração', diz Gattuso sobre Gaza antes de jogo entre Itália e Israel

Hamas "quer garantias de Trump" para um acordo de trégua em Gaza, diz negociador

Tenista dinamarquês Holger Rune defende tempos técnicos devido ao calor excessivo

Trump se diz otimista sobre acordo para Gaza

Hamas "quer garantias de Trump" sobre acordo para trégua em Gaza (principal negociador)

Conselho de Ética instaura processos contra deputados por motim em reação à prisão de Bolsonaro

Catar e Turquia enviam representantes para negociações sobre Gaza no Egito