Conselho de Ética abre processo contra 3 bolsonaristas que fizeram motim

Do UOL, em São Paulo e em Brasília

O Conselho de Ética da Câmara abriu processo disciplinar contra três deputados envolvidos no motim que impediu o funcionamento da Câmara por 30 horas nos dias 5 e 6 de agosto.

O que aconteceu

Há a possibilidade de suspensão de três deputados. O trio abaixo recebeu sugestão de pena mais dura porque se recusou a encerrar o motim mesmo depois de acordo feito entre os deputados.

Marcos Pollon (PL-MS);

Marcel van Hattem (Novo-RS);

Zé Trovão (PL-SC).

No total, há 14 indicações de punições para os envolvidos no motim. Os parlamentares ocuparam as cadeiras da Mesa Diretora. Trata-se do local mais alto do plenário. A cadeira da presidência da Câmara fica no local e a partir dali é feita a coordenação e o gerenciamento das sessões.

O relator dos casos será escolhido pelo presidente do conselho. Foram sorteados para a lista tríplice os deputados Castro Neto (PSD-PI), Albuquerque (Republicanos-RR) e Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR).

O Conselho de Ética avalia penas diferentes para o trio mais implicado no motim. A diferença nas punições ocorre porque o comportamento de Pollon foi considerado mais abusivo:

Marcos Pollon - suspensão de 90 dias por ataques à presidência e outros 30 dias por ocupar as cadeiras da Mesa Diretora.

suspensão de 90 dias por ataques à presidência e outros 30 dias por ocupar as cadeiras da Mesa Diretora. Marcel van Hattem e Zé Trovão - suspensão de 30 dias por obstruir as cadeiras da Mesa Diretora.

Outros 11 bolsonaristas devem receber censura escrita. A punição é uma espécie de cartão amarelo.

Deputados bolsonaristas criticaram a unificação dos processos e devem apresentar recurso. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) decidiu apensar os processos contra os três parlamentares. Dessa forma, haverá apenas um relator para todos eles. "Não cabe a mim apensar ou não, é única e exclusivamente o presidente da Casa", disse o presidente do conselho.

Outro processo contra Pollon vai tramitar de forma separada. O procedimento foi aberto devido a ofensas do deputado a Motta durante o motim. O relator será escolhido entre três nomes sorteados hoje: Castro Neto (PSD-PI), Moses Rodrigues (União-CE) ou Ricardo Maia (MDB-BA).

Marcos Pollon afirmou que é autista e por este motivo não entendeu que o motim acabara Imagem: Reprodução/Instagram

Como funciona o processo

Deputados serão escolhidos como relatores de cada caso. Caberá a eles ouvir testemunhas de defesa e de acusação e examinar imagens e documentos.

Ao final, o relator escreve um parecer sugerindo punição ou arquivamento do caso. As regras da Câmara estabelecem prazo de 90 dias para tramitação do processo. Há a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

Se for decidido que houve culpa, há possibilidade de recurso. Os deputados punidos podem acionar a Comissão de Constituição e Justiça ou a presidência da Câmara.

O motim ajudou a derrubar a autoridade do presidente da Câmara Imagem: Evaristo Sá/AFP

Motta com autoridade desgastada

A instauração tardia do processo afetou a imagem do presidente da Câmara. Hugo Motta foi criticado por líderes partidários por não punir de forma firme e imediata os responsáveis pelo motim.

Ele encaminhou os casos para a Corregedoria. O parecer demorou mais de um mês e agora o presidente da Câmara tenta recuperar autoridade ao endossar as recomendações de punição.

Motta passou por diversos constrangimentos no motim. A negociação para desocupar a Mesa Diretora foi feita no gabinete do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), em reunião sem a presença de Motta.

Mesmo depois do acordo, Motta não teve acesso à cadeira de presidente. O caminho foi bloqueado por dezenas de bolsonaristas e foi preciso que líderes partidários forçassem a passagem.

Ao chegar próximo à cadeira de presidente, Motta não foi autorizado a sentar. Ele ficou em pé enquanto Pollon, Van Hattem e Zé Trovão se recusavam a levantar.

A reabertura da sessão ocorreu com os bolsonaristas no alto do plenário. Eles mantinham postura triunfante e fizeram lives e postagens afirmando que veneram a disputa.

Mesmo com todo esse constrangimento, Motta foi manso na reação. A não punição imediata contrasta com tudo o que ele havia prometido. Em seu discurso de posse, o presidente da Câmara disse que teria firmeza.

Motta ficou marcado com a frase "não sou frouxo". A afirmação ocorreu durante bate-boca entre opositores e governistas. Mas a autoridade dele não se estabeleceu. Com o tempo, a reputação foi definhando por não decidir se votaria a anistia e por outros momentos de hesitação.

A única mudança que Motta colocou em vigor é a obrigação de usar gravata no salão verde. Até hoje não houve decisão sobre pautar ou não a anistia e a gestão do presidente da Câmara se aproxima do final do primeiro ano sem grandes projetos aprovados —a exceção é a isenção do Imposto de Renda, proposta do governo, para quem ganha até R$ 5.000 por mês.

A inoperância de Motta levantou a possibilidade de mudar as regras da Câmara. É estudada a possibilidade de estabelecer punições automáticas e mais duras para deputados que trocarem empurrões, invadam a Mesa ou impeçam a realização de sessões.