Conor McGregor é suspenso por 18 meses por não realizar exames antidoping

O astro das artes marciais mistas Conor McGregor recebeu uma suspensão de 18 meses após não se submeter a três exames antidoping no período de um ano, anunciaram as autoridades antidoping nesta terça-feira (7).

A Agência Antidoping de Esportes de Combate (CSAD) estabeleceu o início da suspensão em setembro de 2024, o que permitirá que o controverso lutador irlandês de 37 anos volte a lutar novamente em 20 de março de 2026.

O banimento original havia sido imposto a ele pelo período de dois anos, mas a pena acabou sendo reduzida.

McGregor, ex-campeão peso-pena e peso-leve do Ultimate Fighting Championship (UFC), aceitou a suspensão, informou a CSAD em um comunicado.

A agência alega que o irlandês, um dos lutadores mais populares e rentáveis do UFC, não compareceu aos testes nos dias 13 de junho e 19 e 20 de setembro de 2024, violando assim os protocolos antidoping de "localização".

A agência afirmou que o lutador cooperou com a investigação, assumiu a responsabilidade e forneceu informações para explicar sua ausência nos exames.

"Apesar desses fatores atenuantes, o CSAD enfatiza que informações precisas sobre a localização e a capacidade de realizar testes sem aviso prévio são essenciais para o sucesso do protocolo antidoping do UFC", afirmou.

A janela de suspensão permitirá a McGregor lutar no aguardado evento do UFC na Casa Branca em 14 de junho de 2026, dia do aniversário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O CEO do UFC e aliado próximo de Trump, Dana White, disse no sábado que nenhum lutador foi negociado para o evento.

"Você pode ver claramente que Conor está muito animado para lutar naquele card, mas nada está definido ainda", insistiu White.

