Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de outubro

Cartão do programa Bolsa Família - Lyon Santos/ MDS
07/10/2025 04h00

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm cronograma definido, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário de pagamentos é organizado conforme o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), que consta no cartão do titular do benefício.

Os depósitos costumam ocorrer nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando as datas são adiantadas para garantir que todos recebam antes do Natal, sendo concluídos até o dia 10.

Pagamentos do Bolsa Família em outubro

  • Final do NIS 1: 20/10
  • Final do NIS 2: 21/10
  • Final do NIS 3: 22/10
  • Final do NIS 4: 23/10
  • Final do NIS 5: 24/10
  • Final do NIS 6: 27/10
  • Final do NIS 7: 28/10
  • Final do NIS 8: 29/10
  • Final do NIS 9: 30/10
  • Final do NIS 0: 31/10

Próximos calendários

  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família;

Benefício Complementar (BCO): adicional para assegurar renda mínima de R$ 600 por domicílio;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): extra de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 mensais por bebê de até 7 meses, disponível desde setembro.

Condições para manter o auxílio

Para continuar recebendo o Bolsa Família, os beneficiários precisam cumprir compromissos nas áreas de saúde e educação, como:

garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;

realizar consultas de pré-natal durante a gestação;

acompanhar peso, crescimento e estado nutricional de crianças até 7 anos;

manter o cartão de vacinação atualizado conforme o calendário oficial.

Caso essas exigências não sejam atendidas — como faltas escolares frequentes ou vacinas atrasadas — o pagamento pode ser bloqueado temporariamente. Por isso, é fundamental cumprir todas as condições para evitar suspensão do benefício.

