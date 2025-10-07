Mega Oferta Amazon tem celular Samsung por R$ 669 e iPhone 14 a R$ 3.399

Quem deseja trocar de celular, comprar uma nova air fryer ou investir em uma caixa de som potente pode aproveitar as ofertas da Mega Oferta Amazon Prime para ir às compras sem gastar muito.

Diversos produtos, inclusive eletrônicos e itens de cozinha, estão com descontos que podem chegar a 40%. Mas atenção: os descontos são válidos apenas para assinantes do serviço Amazon Prime. Quem não é assinante, pode aproveitar o período de teste grátis para ter acesso às promoções e depois cancelar a assinatura sem ser cobrado.

Confira a seguir a seleção de ofertas que o Guia de Compras UOL preparou e saiba como fazer a sua assinatura para economizar.

Celulares e acessórios

Eletrônicos

Cozinha

Teste gratuito de 30 dias

A Amazon oferece um mês de teste grátis para quem quer conhecer as vantagens da plataforma e decidir se vale a pena o investimento. Caso o usuário decida não continuar, basta cancelar a assinatura antes deste período terminar, sem qualquer cobrança.

Essa é uma alternativa interessante para quem quer aproveitar os descontos exclusivos da Mega Oferta Amazon Prime, mas não pensa em manter o serviço após o evento.

Como assinar o Amazon Prime?