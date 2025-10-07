Mega Oferta Amazon tem celular Samsung por R$ 669 e iPhone 14 a R$ 3.399
Quem deseja trocar de celular, comprar uma nova air fryer ou investir em uma caixa de som potente pode aproveitar as ofertas da Mega Oferta Amazon Prime para ir às compras sem gastar muito.
Diversos produtos, inclusive eletrônicos e itens de cozinha, estão com descontos que podem chegar a 40%. Mas atenção: os descontos são válidos apenas para assinantes do serviço Amazon Prime. Quem não é assinante, pode aproveitar o período de teste grátis para ter acesso às promoções e depois cancelar a assinatura sem ser cobrado.
Confira a seguir a seleção de ofertas que o Guia de Compras UOL preparou e saiba como fazer a sua assinatura para economizar.
Celulares e acessórios
Eletrônicos
Cozinha
Teste gratuito de 30 dias
A Amazon oferece um mês de teste grátis para quem quer conhecer as vantagens da plataforma e decidir se vale a pena o investimento. Caso o usuário decida não continuar, basta cancelar a assinatura antes deste período terminar, sem qualquer cobrança.
Essa é uma alternativa interessante para quem quer aproveitar os descontos exclusivos da Mega Oferta Amazon Prime, mas não pensa em manter o serviço após o evento.
Como assinar o Amazon Prime?
Confira os passos para garantir o teste gratuito e aproveitar as ofertas:
Acesse o site do Amazon Prime e clique em "Teste Grátis por 30 Dias";
Selecione o tipo de assinatura desejado (mensal ou anual) e clique novamente em "Teste Grátis por 30 Dias";
Adicione suas informações, como nome, número de telefone ou e-mail e senha;
Depois, clique em "Continuar" e siga as instruções para as próximas etapas.
É necessário informar dados de pagamento, como um número de cartão de crédito, porém, o valor da assinatura só será descontado a partir do final do período de testes. Caso não queira mais a assinatura, é preciso cancelá-la antes do 30° dia de teste.
Após isso, o Amazon Prime custa R$ 19,90/mês ou R$ 166,80/ano (R$ 13,90/mês).
Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.