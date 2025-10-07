Topo

Confira aqui o calendário de pagamentos do INSS de outubro

07/10/2025

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações continuarão seguindo a ordem do número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), preservando o modelo já utilizado para garantir mais organização e previsibilidade ao processo.

Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos serão feitos entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já os beneficiários que ganham acima do piso nacional terão os valores liberados no período de 1º a 7 de outubro.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas com renda superior ao piso.

Para saber a data correta de saque, o segurado deve verificar o penúltimo número do benefício, sempre ignorando o dígito que aparece após o traço. Os detalhes também podem ser consultados no site ou no aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha cadastrados na plataforma Gov.br.

Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito pela Central 135, que oferece suporte eletrônico diariamente e auxílio humano durante o expediente comercial.

No Meu INSS, além de visualizar o extrato de pagamentos, o usuário consegue checar seus dados pessoais e utilizar outros serviços disponíveis na plataforma, por meio da barra de pesquisa.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

  • Final 1: 25/09
  • Final 2: 26/09
  • Final 3: 29/09
  • Final 4: 30/09
  • Final 5: 01/10
  • Final 6: 02/10
  • Final 7: 03/10
  • Final 8: 06/10
  • Final 9: 07/10
  • Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 01/10
  • Finais 2 e 7: 02/10
  • Finais 3 e 8: 03/10
  • Finais 4 e 9: 06/10
  • Finais 5 e 0: 07/10

Confira aqui o calendário de pagamentos do INSS de outubro

