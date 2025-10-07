Topo

Como espantar baratas com ingredientes simples e sem inseticida

Espécies urbanas de baratas circulam por esgotos e podem carregar consigo agentes causadores de doenças sérias - Erik Karits/ Pexels
Espécies urbanas de baratas circulam por esgotos e podem carregar consigo agentes causadores de doenças sérias Imagem: Erik Karits/ Pexels
do UOL

Colaboração para VivaBem

07/10/2025 13h32

Basta um pouco de calor, umidade e sombra para que as baratas se sintam em casa. Esses insetos são verdadeiros sobreviventes — se escondem em frestas, ralos e armários, e podem viver semanas sem comida.

Mas não se engane: quando o banquete aparece, elas não recusam nada. Além de migalhas e restos de comida, devoram cola, papel, couro, fios de cabelo, unhas, fezes e até matéria orgânica em decomposição.

O problema vai muito além do nojo. Espécies urbanas, como a barata-americana, circulam por esgotos e tubulações e podem carregar consigo uma coleção de agentes causadores de doenças sérias, como hepatite A, febre tifoide, tuberculose, poliomielite, meningite e parasitoses. Um único ovo pode gerar mais de 30 filhotes, e, em um ano, a população pode chegar a 100 mil baratas.

Por que o inseticida nem sempre resolve

Muita gente recorre ao spray de inseticida assim que vê uma barata cruzando o corredor. Só que o tiro pode sair pela culatra. O uso contínuo desses produtos faz com que os insetos se tornem mais resistentes, sobretudo os filhotes, que herdam essa tolerância. Além disso, os ovos, escondidos em cápsulas resistentes, não são afetados pelo veneno.

Outro risco é a contaminação do ambiente, especialmente se há crianças ou animais de estimação na casa. Por isso, o ideal é investir em faxinas regulares, dedetização preventiva e, claro, um bom par de chinelos à mão para emergências.

Se você suspeita que um local abandonado ou malcuidado tem baratas, observe os sinais: pequenas bolinhas escuras (fezes ou ovos) nos cantos dos rodapés, interior de gavetas e armários, e cheiro de mofo característico.

Itens da cozinha que ajudam a espantar

Um segredo simples pode ajudar a matar alguns tipos de baratas: açúcar e bicarbonato de sódio. Eles devem ser misturados em partes iguais e colocados em pratinhos ou tampinhas espalhados pelos cantos da casa.

Como repelentes também é possível usar: folhas de louro, alecrim e eucalipto; cascas de frutas cítricas, como laranja e limão; e óleo de lavanda.

Mistura caseira

Há também uma receita caseira eficaz. Você vai precisar de:

  • 150 g de ácido bórico;
  • 1 kg de farinha de trigo;
  • 150 g de açúcar;
  • 100 g de queijo ralado;
  • 100 g de leite em pó;
  • 2 cebolas grandes;
  • 100 ml de água.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes, exceto o ácido e a farinha, no liquidificador. Transfira para uma bacia, acrescente o ácido bórico (usando luvas) e misture até dissolver. Aos poucos, vá adicionando a farinha até formar uma massa firme. Guarde em saco plástico transparente, dentro de uma caixa de isopor, para conservar. Depois, molde pequenas bolinhas e distribua pelos cantos mais frequentados pelas baratas —longe de locais acessíveis a crianças e animais. Em poucos dias, o movimento das baratas vai diminuir drasticamente.

*Com informações de reportagem publicada em 18/05/2023

