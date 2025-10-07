Topo

Comissão Mista da MP Alternativa ao IOF é adiada para as 15h30

Brasília

07/10/2025 09h58

A comissão mista adiou para as 15h30 desta terça-feira, 7, a votação da medida provisória (MP) 1.303/2025, com alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o que agrava o sinal de alerta para o governo. A MP perde a validade amanhã e precisa do aval do colegiado e dos plenários da Câmara e do Senado. O texto enviado pelo governo em junho sofreu diversas desidratações, como o recuo na taxação de debêntures incentivadas e de Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) e do setor imobiliário (LCIs).

