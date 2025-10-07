Topo

Comissão mista aprova MP que altera taxação de investimentos, texto segue para plenário da Câmara

07/10/2025 18h30

BRASÍLIA (Reuters) - A comissão mista da Medida Provisória 1303, que trata da taxação de aplicações financeiras, aprovou a proposta no início da noite desta terça-feira após um acordo costurado diretamente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que acabou por desidratar o potencial de arrecadação da proposta.

A medida provisória, que passou pelo apertado placar de 13 votos a favor e 12 contra, seguirá agora para apreciação do plenário da Câmara dos Deputados e, se passar, seguirá para o plenário do Senado.

O governo corre contra o tempo para viabilizar a votação porque a MP perde a validade na quarta-feira. A MP foi apresentada pelo governo depois que o Congresso derrubou parcialmente uma elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) proposta pelo governo.

(Reportagem de Ricardo Brito)

