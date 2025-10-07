'Combina com qualquer roupa': tênis clássico da Adidas sai por R$ 199

Um tênis clássico é um coringa no guarda-roupa, combinando com looks que vão desde o casual ao profissional. Se você está a procura de um desses, pode garantir seu Adidas Breaknet.

Ele está com 42% de desconto, saindo por R$ 199,99 na Netshoes. Há opções na cor preta ou branca. Confira a seguir mais detalhes sobre o tênis e as principais impressões de quem já usou.

O que diz a Adidas sobre o tênis?

Com solado de borracha e cabedal em couro sintético

Tem forro acolchoado e palmilha macia, que proporcionam maior conforto

Conta com minifuros, que dão melhor respirabilidade

Fechamento em cadarço

Cano baixo

Indicado para o uso no dia a dia

Disponível em diferentes cores e tamanhos

O que diz quem usou?

O tênis tem mais de 11 mil avaliações, com nota de 4,5 estrelas (de um total de cinco) na Netshoes. Nas avaliações dos consumidores, as vantagens ao usar o tênis são o custo-benefício, conforto e tamanho.

Esse modelo, para mim, é um dos melhores custo-benefício quando falamos de tênis casuais da Adidas (essa é a minha terceira compra, variando apenas a cor), eu acho esse modelo lindo, com excelente custo. Além de usar muito para sair, consigo fazer exercícios de musculação na academia (o solado liso e emborrachado dá bastante estabilidade para exercícios de agachamento), sou fã. Aline

O tênis é lindo, confortável e combina com qualquer roupa. Realmente ele tem a forma um pouco maior, porém peguei meu número mesmo e ficou bom. Eu recomendo! Sabrina

O material é muito bom e o tamanho é na medida. Peça o número exato que você calça. Para quem tem o pé largo, é melhor pedir um número a mais, pois a forma dele calça melhor em pé mais estreito. Carlos

Tão lindo, tão branquinho! Já tinha anos que eu desejava esse tênis, foi amor à primeira vista. Calço 38 e comprei 38, ficou ótimo! Ficou confortável, material de qualidade e entrega rápida! Já sei que não vou tirar ele do pé. Thais

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, consideraram o tênis desconfortável, enquanto outros tiveram problemas com o tamanho.

Então, é um produto muito bom, tem estilo, só que deixa a desejar na questão do conforto. No meu caso, ele teria que lacear bem para se tornar um pouco mais confortável. Ele é um pouco durinho, mas para uso, para sair por estilo mesmo, está muito legal. Amanda

Tamanho maior que o normal. Uso geralmente 36, mas ficou grande. Renata

