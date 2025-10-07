Colunistas do UOL estão entre finalistas do Prêmio Jabuti

Topo

07/10/2025 18h25

A 67ª edição do Prêmio Jabuti, a mais importante premiação literária do Brasil, anunciou hoje a lista de finalistas e traz três colunistas do UOL entre os concorrentes. Jamil Chade, Jeferson Tenório e Christian Dunker disputam categorias distintas com obras publicadas em 2024.

Quem são os colunistas finalistas

  • Jamil Chade concorre na categoria Biografia e Reportagem com o livro "O indomável: João Carlos Martins entre som e silêncio", publicado pela Record. Na obra, o colunista internacional do UOL narra a trajetória do maestro e pianista brasileiro.
  • Jeferson Tenório, por sua vez, disputa como melhor Romance Literário com a obra "De onde eles vêm", lançado pela Companhia das Letras. O escritor radicado gaúcho, que mantém coluna regular no UOL, já foi vencedor do Jabuti com "O Avesso da Pele" em 2021.
  • Já Christian Dunker está entre os finalistas em Saúde e Bem-Estar com "A arte de amar", pela Record. O psicanalista e professor da USP, que assina o Blog do Dunker no UOL, apresenta na obra uma análise sobre afetos, emoções e sentimentos na sociedade contemporânea.

Os vencedores serão anunciados em 27 de outubro. A cerimônia ocorre no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

