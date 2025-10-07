Topo

Notícias

Colômbia registra maior produção de café em 33 anos

07/10/2025 16h46

A Colômbia, um dos maiores exportadores de café do mundo, teve sua melhor safra anual do grão em 33 anos, informou nesta terça-feira (7) o sindicato dos cafeicultores.

Essa indústria tem um peso significativo na economia colombiana, que no ano passado cresceu 1,7%, tendo o café como protagonista graças aos altos preços internacionais.

Nas regiões produtoras de café, os agricultores consideram que estão vivendo uma nova bonança, que lhes permite construir infraestrutura e adquirir tecnologia.

Entre outubro de 2024 e setembro passado, período contemplado na medição internacional, a Colômbia produziu 14,8 milhões de sacas de 60 kg, de acordo com o sindicato.

É um recorde em 33 anos e representa "uma produção 17% maior em relação ao ano anterior", afirmou a Federação Nacional de Cafeicultores (FNC) em um comunicado.

Segundo a FNC, o aumento da produção neste ano se deve a mudanças no método de colheita, melhores fertilizantes e variedades de plantas mais resistentes às mudanças climáticas.

Da produção total, 13,3 milhões de sacas foram exportadas ? 12% a mais que o registro anterior.

A Colômbia é o terceiro maior produtor de café, atrás do Brasil ? cuja cafeicultura sofre com a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos desde agosto ? e do Vietnã.

O presidente do sindicato dos cafeicultores colombianos, Germán Bahamón, previu no X que a produção do próximo ano será menor devido às chuvas e ao enfraquecimento natural das plantas.

O café suave colombiano, considerado o melhor do mundo, representa um dos principais produtos de exportação do país, depois do petróleo e da mineração.

A cafeicultura colombiana abrange mais de 600 municípios e sustenta cerca de 550 mil famílias, embora a área cultivada venha diminuindo de forma constante desde 2019.

als/das/mr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Presidente do Equador sai ileso de ataque a tiros contra sua caravana (ministra)

Mãe descobre amizade do filho com animal em árvore e cria lar para o amigo

Veículo do presidente do Equador sofre ataque a tiros em meio a protestos (ministra)

Ibama prende mais de 30 pessoas em megaoperação contra tráfico de animais

Bolsonaristas fazem ato por anistia na Esplanada dos Ministérios

Greta Thunberg alega tortura em detenção israelense após prisão da flotilha de Gaza

Petróleo se mantém perto do equilíbrio à espera de dados sobre demanda

Bancada da agropecuária mantém posição contrária à MP 1303 como alternativa a IOF

Lula reclama de 'pequenez' do União e do PP ao pressionarem por saída de ministros

Oposição tenta ressuscitar anistia, mas leva baixo público às ruas

Giorgia Meloni é denunciada no TPI por "cumplicidade em genocídio" em Gaza