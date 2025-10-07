Topo

Notícias

CNU: prazo para contestar questões da prova termina nesta quarta-feira

07/10/2025 11h27

Todos os recursos apresentados dentro das regras serão analisados pela banca organizadora do concurso e as respostas serão divulgadas, exclusivamente, na área do candidato, no site do concurso.

A FGV não enviará a resposta por telefone, e-mail, nem será encaminhada individualmente ao candidato.

Em caso de deferimento do recurso, a pontuação eventualmente revista será considerada para fins de classificação e o novo resultado será aplicado a todos os efeitos legais.

A divulgação das notas finais das provas objetivas e convocação para a prova discursiva serão feitas em 12 de novembro.

Gabaritos

Os gabaritos preliminares de todos os tipos e blocos estão publicados na área aberta do site do concurso, assim como os cadernos de provas.

A prova objetiva do CNU 2 contou com quatro tipos para cada um dos nove blocos temáticos, o que resultou em um total de 36 gabaritos de todas as provas objetivas.

O gabarito definitivo e resultado definitivo da prova objetiva serão divulgados na página oficial do Concurso Público Nacional Unificado, após a análise dos eventuais recursos interpostos contra o gabarito preliminar.

A Fundação Getulio Vargas poderá manter o gabarito, alterá-lo ou anular a questão.

Não caberá recurso sobre a decisão final.

O edital do processo seletivo deixa claro que, em nenhuma hipótese, será aceito pedido de revisão de recurso contra o gabarito definitivo ou contra o resultado definitivo da prova objetiva.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Prédio comercial na Barra Funda, zona oeste de SP, é alvo de arrastão

Desabamento de prédio deixa quatro desaparecidos e cerca de 10 feridos em Madri

Dirigente da Federação Japonesa de Futebol é condenado na França por consumir pornografia infantil

Leão XIV visitará Turquia e Líbano em primeira viagem ao exterior como papa

Táticas de guerra ucranianas chegam ao deserto do Saara

México busca acordo com EUA para evitar tarifa de 25% sobre caminhões, diz Sheinbaum

Seis mexicanos da flotilha para Gaza são libertados

A lei de Anistia de 1979 não se aplica aos condenados do 8 de janeiro

Moraes autoriza visitas de Ciro Nogueira e Valdemar a Bolsonaro

Lula tem tudo para ser muito competitivo e até favorito em 2026, avalia Haddad

Gaza: poderio militar do Hamas está bastante enfraquecido mas o recrutamento continua