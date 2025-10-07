CNU: prazo para contestar questões da prova termina nesta quarta-feira
Todos os recursos apresentados dentro das regras serão analisados pela banca organizadora do concurso e as respostas serão divulgadas, exclusivamente, na área do candidato, no site do concurso.
A FGV não enviará a resposta por telefone, e-mail, nem será encaminhada individualmente ao candidato.
Em caso de deferimento do recurso, a pontuação eventualmente revista será considerada para fins de classificação e o novo resultado será aplicado a todos os efeitos legais.
A divulgação das notas finais das provas objetivas e convocação para a prova discursiva serão feitas em 12 de novembro.
Gabaritos
Os gabaritos preliminares de todos os tipos e blocos estão publicados na área aberta do site do concurso, assim como os cadernos de provas.
A prova objetiva do CNU 2 contou com quatro tipos para cada um dos nove blocos temáticos, o que resultou em um total de 36 gabaritos de todas as provas objetivas.
O gabarito definitivo e resultado definitivo da prova objetiva serão divulgados na página oficial do Concurso Público Nacional Unificado, após a análise dos eventuais recursos interpostos contra o gabarito preliminar.
A Fundação Getulio Vargas poderá manter o gabarito, alterá-lo ou anular a questão.
Não caberá recurso sobre a decisão final.
O edital do processo seletivo deixa claro que, em nenhuma hipótese, será aceito pedido de revisão de recurso contra o gabarito definitivo ou contra o resultado definitivo da prova objetiva.