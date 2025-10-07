Topo

Claro está em negociações avançadas para comprar empresa de banda larga Desktop, diz Brazil Journal

07/10/2025 17h15

SÃO PAULO (Reuters) - A Claro, do grupo mexicano América Móvil, está em negociações avançadas para comprar a operadora de infraestrutura de banda larga Desktop, publicou o Brazil Journal nesta terça-feira, citando duas fontes.

As ações da Desktop chegaram disparar cerca de 15% na tarde desta terça, e fecharam em alta de quase 10%.

A negociação envolve uma aquisição completa da Desktop, tirando a companhia da bolsa, afirmou o veículo.

A Claro está conduzindo um processo de "due dilligence", mas ainda não fez uma oferta formal pela empresa, acrescentou o Brazil Journal.

A Desktop chegou a ter discussões com a Telefônica Brasil no ano passado sobre uma potencial transação, mas na época o presidente-executivo da Telefônica mencionou que entre as questões que precisavam ser analisadas estava a sobreposição de redes.

A Desktop, que abriu capital quatro anos atrás e se define como "principal plataforma regional de telecomunicações do Brasil", tem operação concentrada no Estado de São Paulo. A companhia encerrou o primeiro semestre com uma rede disponível a 4,78 milhões de residências e 1,17 milhão de casas conectadas em 200 cidades do interior de São Paulo. A empresa afirma ter uma infraestrutura própria de rede de fibra óptica com 57 mil quilômetros.

A empresa lançou em 2024 uma operadora celular virtual que usa a rede da TIM.

Procuradas pela Reuters, Desktop e América Móvil não se manifestaram.

(Por Andre Romani e Alberto Alerigi Jr.)

