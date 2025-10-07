Topo

Cidade da Sibéria registra ataque com drones pela primeira vez

07/10/2025 10h05

Uma região industrial em Tyumen, na Sibéria, foi alvo de um ataque com drones na segunda-feira (6), anunciaram as autoridades locais, o primeiro nesta cidade a mais de 1.800 quilômetros da Ucrânia. 

As autoridades regionais russas comunicaram no Telegram que três drones foram "detectados e neutralizados". Não especificaram sua origem e, por enquanto, a Ucrânia não reivindicou o ataque. 

Segundo a imprensa local, o alvo era uma importante refinaria de petróleo da região rica em hidrocarbonetos. 

As autoridades regionais afirmam que os serviços de emergência impediram a "explosão" dos drones, mas um meio de comunicação local, MegaTioumen, citando uma testemunha, afirma que uma estrutura de refrigeração da refinaria foi danificada. 

Este é o primeiro ataque com drones registrado neste território desde o início da ofensiva russa contra a Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022. 

Em resposta aos bombardeios de Moscou, Kiev atacou várias refinarias na Rússia nos últimos meses, provocando um aumento no preço da gasolina.

© Agence France-Presse

