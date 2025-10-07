Sanches: Chama atenção silêncio ensurdecedor de Marco Rubio após telefonema

Chama atenção o silêncio de Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, após a conversa entre Lula e Donald Trump, avalia a colunista Mariana Sanches no UOL News, do Canal UOL.

Apesar do diálogo entre os presidentes de Brasil e Estados Unidos, as tarifas comerciais seguem em vigor e a diplomacia brasileira se move com cautela, segundo Sanches. As negociações ainda estão em estágio inicial, sem detalhes sobre possíveis acordos.

Ontem, Trump voltou a falar do Brasil. Disse inclusive uma frase que ele costumava usar para descrever o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele usou para o Lula, que Lula é um homem bom. Disse, pela segunda vez no mesmo dia, que pretende ir ao Brasil, o que seria uma enorme surpresa, dado que, durante o governo Bolsonaro e o governo dele anterior, de quatro anos, Trump nunca esteve no Brasil e ele tinha no Bolsonaro um grande aliado. Por outro lado, a gente percebe um silêncio ensurdecedor no Departamento de Estado, silêncio absoluto.

Mariana Sanches, colunista do UOL em Washington D.C.

Chama atenção o silêncio no Departamento de Estado, que é altamente poroso ao argumento dos bolsonaristas e que, desde ontem, manda toda e qualquer demanda da imprensa, de qualquer pessoa, direto para Casa Branca. Eles não querem nem saber de conversa. É isso que está acontecendo aqui. A ordem é de não dizer nada.

Mariana Sanches, colunista do UOL em Washington D.C.

Segundo a colunista, mesmo com a conversa voltada para temas econômicos, não houve avanço prático nas tarifas comerciais ou sinalização de acordo imediato.

Agora, na prática, as tarifas continuam em vigor. Não houve ontem um avanço em termos do que vai ser um acordo comercial entre os dois países. Não se falou nem em terras raras, que é um assunto de extremo interesse para o presidente Trump, isso não foi tocado. Ainda é bastante embrionária essa distensão.

Mariana Sanches, colunista do UOL em Washington D.C.

A colunista reforça que a diplomacia brasileira age com discrição e que a palavra de ordem em Brasília segue sendo "cautela".

Chama a atenção o quanto a diplomacia brasileira está se movendo com muita cautela e muito silêncio. Esse telefonema foi todo orquestrado longe dos olhos do público para acontecer, para que a imprensa soubesse depois do acontecido. Tudo isso mostra cautela porque é um jogo ainda muito arriscado.

Mariana Sanches, colunista do UOL em Washington D.C.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.