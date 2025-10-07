Câmara deixa para amanhã votação da MP das bets e dos bancos

A Câmara dos Deputados adiou a votação da MP 1303, que tributa ganhos com investimentos em operações de crédito e em apostas, deixando o prazo ainda mais apertado para o texto não perder a validade.

O que aconteceu

Expectativa era que a votação na Câmara ocorresse ainda hoje. Texto havia sido aprovado hoje no fim da tade em comissão especial mista, com apenas um voto de vantagem: 13 a 12. Houve uma tentativa de passar a MP de forma simbólica, mas a oposição não permitiu. Veja como os parlamentares votaram.

Texto precisa ser votado amanhã para não caducar. Além da Câmara, a MP ainda precisa passar pelo Senado. Segundo apurou o UOL, o calendário planejado pelo presidente do Senado, David Alcolumbre (União-AP) previa votação pela Câmara ainda hoje, logo após a aprovaçao pela comissão. Ficaria para amanhã apenas a votação no Senado.

Base do governo vinha se articulando para tentar destravar a votação. Antes da comissão se reunir, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontrou Alcolumbre e outros congressistas, acompanhado dos líderes do governo na Câmara (Lindbergh Farias, PT-RJ) e no Senado (Randolfe Rodrigues, PT-AP), e do relator da MP (Carlos Zarattini, PT-SP).

Haddad disse que estava seguro de que o texto seria aprovado. Ele deu a declaração após o encontro com Alcolumbre. Apesar da dedicação do ministro e da base do governo, ainda não há consenso sobre a elevação das alíquotas em aplicações financeiras e em JCP (Juros sobre Capital Próprio).

Proposta foi desidratada para passar em comissão e ir a tempo ao plenário

Impasses adiaram a votação da comissão por três vezes. Inicialmente, os parlamentares votariam o relatório na terça da semana passada. Passou para quinta. Depois, o relator adiou para esta terça, um dia antes de perder a validade. Hoje, houve mais um adiamento: a sessão que estava marcada para as 9h foi transferida para as 15h30, a pedido do Senado.

Aprovação ocorreu após proposta ser parcialmente desidradata. Previsão de arrecadação passou de R$ 20 bilhões para R$ 17 bilhões.

Agro venceu queda de braço com o governo, que manteve isenção a letras de crédito. Quando publicou a medida provisória, o governo colocou uma taxa de 5% sobre rendimentos em LCI e LCA. Depois, o relator elevou esse percentual para 7,5%. No relatório de hoje, atendeu a categoria e manteve a isenção, como é feito atualmente.

Recuo foi moeda de troca para o governo tentar obter o apoio necessário para aprovar o texto na Câmara. Veja o que o governo mudou:

Abriu mão do aumento de 12% para 18% na contribuição das empresas de apostas esportivas;

Criou regimes de regularização para apostas esportivas e criptoativos não declarados;

Manteve a elevação de 9% para 15% da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) para fintechs;

Manteve isenção para LCI, LCA, LIG, LH e LCD (letras de crédito e hipotecárias);

Manteve isenção para poupança, CRI, CRA e CPR (títulos ligados ao crédito e ao agronegócio);

Reaproximou as regras dos Fundos Imobiliários e do Fiagro das normas atuais, mantendo isenções sobre ganhos de capital e rendimentos imobiliários.

Também foi preciso atender a pedidos dos pescadores. No relatório de hoje, o relator retirou a necessidade de Cadastro de Identidade Nacional para acesso ao seguro-desemprego para pescadores. Incluiu, porém, a exigência de comprovante de residência para adesão ao Seguro Defeso (benefício pago durante o período em que a pesca fica proibida temporariamente).