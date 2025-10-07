Brasileiros morrem em acidente de trânsito a caminho de igreja em Portugal

Três brasileiros da mesma família morreram na manhã de domingo após terem o carro atingido por um veículo que entrou na contramão em Coimbra, em Portugal.

O que aconteceu

Brasileiros e condutor que entrou na contramão ficaram presos nas ferragens e precisaram ser retirados. Os brasileiros foram identificados como o casal Juracy Viana, 44, e Natalício Fernandes, 54, segundo o Correio da Manhã.

Juracy comemorava o aniversário dela no domingo. A terceira vítima, Viviane Fátima, 38, era familiar do casal, mas o grau de parentesco não foi informado.

As duas mulheres morreram no local do acidente. Natalício foi levado ao hospital da Universidade de Coimbra, mas morreu horas depois.

O trio estava a caminho da igreja, localizada na cidade de Pombal, quando o acidente ocorreu. A filha de Viviane estava em um carro à frente, que conseguiu desviar do automóvel na contramão, informou o Correio da Manhã.

Motorista de 34 anos, que estava na contramão, está internado em estado grave, mas não corre risco de morrer. Ele, que não teve a identidade divulgada, era o único ocupante do seu carro.

O caso é investigado pelas autoridades locais. Ainda não há informações sobre a dinâmica exata do acidente, incluindo o porquê o motorista entrou na contramão. A imprensa local não divulgou por quais crimes o motorista deve responder.

Juracy e Natalício eram naturais de Minas Gerais. Eles deixam dois filhos, segundo o jornal Diário de Coimbra. Em setembro de 2024, o homem fez uma publicação nas redes sociais informando que havia se mudado para Coimbra. Não há informações sobre o traslado dos corpos das vítimas ao Brasil.