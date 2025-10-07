Brasil conhece adversários no Pré-Mundial Feminino de basquete
A Copa do Mundo de basquete feminino reunirá 16 seleções no período de 4 a 14 de setembro do ano que vem, em Berlim (Alemanha).
Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete feminino
Torneio A - Wuhan (China)
BRASIL
Mali
Sudão do Sul
Bélgica*
República Tcheca
China
Torneio B - San Juan (Porto Rico)
Nova Zelândia
Porto Rico
Estados Unidos*
Senegal
Itália
Espanha
Torneio C - Istambul (Turquia)
Hungria
Turquia
Argentina
Austrália*
Canadá
Japão
Torneio D - Lyon-Villeurbanne (França)
Colômbia
Filipinas
Alemanha*
Coreia do Sul
França
Nigéria*
* seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026