Bolsas de NY fecham em queda e quebram sequência de seis pregões de ganhos do S&P 500

07/10/2025 17h37

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta terça-feira, 7, em queda e interromperam a sequência de seis pregões de alta do S&P 500. Investidores continuam acompanhando as declarações dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e a paralisação das atividades do governo dos Estados Unidos, que chegou no sétimo dia.

O índice Dow Jones caiu 0,20%, aos 46.602,98 pontos. Já o S&P 500 encerrou em queda de 0,38%, aos 6.714,59 pontos. A Nasdaq caiu 0,67%, aos 22.788,36 pontos após subir acima dos 23 mil pela primeira vez na história mais cedo.

Para analistas da Stifel Economics, a falta de dados oficiais do governo por causa do shutdown deixa investidores sem muitos motivos para serem positivos, "apesar de que, ao mesmo tempo, a falta de dados também retardou a chegada de alguma notícia ruim". Sem os números, os investidores acompanham a fala dos dirigentes do Fed, com Stephen Miran defendendo novos cortes na taxa de juros e Raphael Bostic (Atlanta) e Jeffrey Schmid (Kansas) mais cauteloso.

Com as empresas de tecnologias com base em inteligência artificial continuando a se destacar em Wall Street, o Bank of America afirmou que preocupações acerca da circularidade dos investimentos entre fornecedores e clientes, que não teriam valor real agregado, são "altamente superestimadas".

A IBM subiu 1,54% após anunciar um acordo para utilizar o modelo de IA Claude, da Anthropic, em softwares corporativos. A AMD subiu 3,83%, aumentando os ganhos registrados na segunda-feira após anunciar parceria com a OpenAI, empresa dona do ChatGPT.

Em contrapartida, ações da Oracle caíram 2,52% após relatos de que a empresa tem lucros bem menores, comparado com outras empresas do setor.

A Trilogy Metals alavancou 211,00% após a Casa Branca anunciar investimentos de mais de US$ 36 milhões de dólares. Já a Ford caiu 6,14% após relatos de que um incêndio na fábrica de Novelis em setembro vai prejudicar a linha de produção pelos próximos meses.

*Com informações de Dow Jones Newswires

