Bolsas da Europa oscilam perto da estabilidade, de olho em crise política na França

Por Sergio Caldas

São Paulo, 07/10/2025 - As bolsas europeias oscilam perto da estabilidade na manhã desta terça-feira, enquanto investidores aguardam desdobramentos da crise política na França após a inesperada renúncia do primeiro-ministro Sébastien Lecornu.

Por volta das 6h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 se mantinha estável, em 570,24 pontos.

Lecornu anunciou ontem que deixaria o cargo, apenas um dia após nomear um novo governo e menos de um mês depois de virar premiê.

Em uma reviravolta surpreendente, o presidente francês, Emmanuel Macron, deu a Lecornu até amanhã (08) para conduzir uma rodada de "discussões finais" com partidos rivais, na tentativa de chegar a um consenso sobre planos orçamentários.

Ontem, a Bolsa de Paris caiu mais de 1%, com quedas particularmente significativas de grandes bancos franceses.

Várias ações francesas se recuperam nesta manhã, no entanto, caso da montadora Renault (+2%, no horário acima) e das empresas de artigos de luxo Kering (+5%) e LVMH (+2,2%).

No noticiário macroeconômico, as encomendas à indústria alemã decepcionaram com uma queda mensal de 0,8% em agosto. A previsão de analistas da FactSet era de alta de 1%.

Às 6h20 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,05%, a de Paris avançava 0,09% e a de Frankfurt caía 0,03%. Já a de Milão tinha alta de 0,14%, a de Madri recuava 0,07% e a de Lisboa perdia 0,38%.

