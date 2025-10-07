Bolsas da Europa fecham sem direção única, em meio a caos político na França

As bolsas da Europa fecharam sem direção nesta terça-feira, 7, com as principais praças perto da estabilidade, à medida que investidores ponderam o caos político na França e perspectivas para a economia europeia.

Perto do horário de fechamento, o Stoxx 600 caía 0,16%, a 569,29 pontos, se afastando da máxima recorde alcançada na segunda-feira.

O caos político na França está se agravando, avalia o Swissquote. Apesar de aceitar a renúncia de Sébastien Lecornu como primeiro-ministro, o presidente Emmanuel Macron pediu que ele tentasse negociar por mais 48 horas para garantir "estabilidade no país" e aprovar o orçamento fiscal.

Nesta terça, contudo, líderes de partidos da oposição afirmaram que não aceitarão negociar com Lecornu.

Em Paris, o índice CAC 40 fechou em alta de 0,04%, a 7.974,85 pontos, apoiada pelo desempenho de ações de luxo - como os grupos LVMH (+3,4%) e Kering (+6%) - em recuperação após as fortes perdas registradas na segunda-feira. Bancos, contudo, continuaram a pesar na bolsa francesa, com BNP Paribas em queda de 1,3% e o Société Générale em recuo de 0,84%.

No Reino Unido, a espera pelo orçamento fiscal também deixa investidores "desconfortáveis", conforme o Swissquote. Em Londres, o índice FTSE 100 avançou 0,05%, a 9.483,58 pontos. Destaque positivo, a Shell teve alta de 1,4%, depois de projetar lucro maior na sua divisão de gás integrado.

No fronte macroeconômico, a queda inesperada nas encomendas à indústria da Alemanha em agosto demonstram efeitos das tarifas dos EUA, segundo o Commerzbank. Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,04%, a 24.388,90 pontos, com a empresa tecnologia SAP (+1,8%) na ponta positiva, em meio a euforia no setor de inteligência artificial (IA).

Investidores se alinharam também em compasso de espera por falas da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, do presidente do BC alemão, Joachim Nagel, e de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Ainda no radar, a paralisação do governo dos EUA chega ao seu sétimo dia sem previsão para terminar.

Em Milão, o FTSE MIB teve baixa de 0,17%, a 43.070,95 pontos. Em Madri, o Ibex 35 cedeu 0,16%, a 15.531,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,75%, a 8.116,60 pontos. As cotações são preliminares.