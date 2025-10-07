Por que hospitais têm usado bicarbonato de sódio contra efeitos do metanol

Hospitais têm feito a administração de bicarbonato de sódio em pacientes intoxicados por bebidas adulteradas com metanol como uma medida de emergência.

Entenda o uso

Bicarbonato vai diminuir acidez do sangue causada pelo metanol. Ao entrar no organismo, o metanol produz ácido fórmico —que é corrosivo e diminui o pH na corrente sanguínea, segundo Wagner Fellipe, do departamento de Química Analítica da UFF (Universidade Federal Fluminense).

Sangue ácido, por sua vez, pode desregular funções dos órgãos. "O corpo é uma máquina que foi projetada para funcionar com um pH ideal. Quando você tem um pH muito ácido, vai hiperventilar, ter uma depressão do sistema nervoso central, vão ter distúrbios visuais, como a cegueira, até um possível colapso circulatório e morte", acrescenta Fellipe.

A aplicação da substância é feita por injeção intravenosa em pacientes graves. O uso ocorre para minimizar os efeitos tóxicos do metanol, mas não é capaz de eliminá-lo do corpo, explica o especialista.

Bicarbonato faz parte de um tratamento complementar, mas não resolve o quadro. Junto a ele, é preciso aplicar um antídoto, como o etanol, para atacar a "raiz do problema". Ou então, fazer a remoção do metanol por hemodiálise —a chamada filtragem do sangue, diz Felipe Liger, emergencista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Uso do bicarbonato tem que ser feito ao mesmo tempo que eu trato a intoxicação. Se eu não intervir na metabolização de metanol, que é quem está causando a acidez, não vou resolver o problema. Seria como tampar o sol com a peneira. Felipe Liger, emergencista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Nem todos os intoxicados vão precisar de bicarbonato, esclarece o médico. A depender das concentrações ingeridas de metanol, alguns pacientes não apresentam acidez acentuada no sangue. Por isso, a equipe médica avalia caso a caso por meio do exame de gasometria.

Especialistas alertam que ingestão de bicarbonato de sódio não deve ser feita de forma caseira. Liger explica que o composto usado é de caráter farmacêutico e só pode ser empregado em ambiente hospitalar, onde será avaliada a necessidade, ou não, da substância.

Brasil tem 17 casos confirmados

Casos confirmados foram em São Paulo (15) e Paraná (2). Outras 200 ocorrências estão sob investigação, sendo 164 deles no estado paulista, segundo números divulgados ontem pelo Ministério da Saúde.

Pasta confirmou dois óbitos até o momento, todos em São Paulo. O Ministério também investiga outras 12 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (6), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).

O que é o metanol

A substância metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte.

Pequenas quantidades de metanol já podem causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.