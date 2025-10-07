Bebês de Gaza são forçados a compartilhar máscaras de oxigênio enquanto Israel bloqueia equipamentos, diz Unicef

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - Israel tem negado repetidamente a permissão para transferir incubadoras de um hospital fechado no norte de Gaza, disse um funcionário da agência da ONU para crianças nesta terça-feira, aumentando a pressão sobre os hospitais superlotados mais ao sul, onde os bebês recém-nascidos agora compartilham máscaras de oxigênio.

Dois anos de guerra entre Israel e o Hamas aumentaram o estresse e a desnutrição entre as mães grávidas, levando a um aumento no número de bebês prematuros e abaixo do peso, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, agora representam um quinto de todos os recém-nascidos de Gaza.

No último mês, um ataque israelense à Cidade de Gaza, no norte da Faixa de Gaza, fechou os hospitais dessa área, piorando a superlotação nos hospitais que permanecem abertos no sul.

James Elder, porta-voz do Unicef, descreveu mães e bebês enfileirados nos corredores do Hospital Nasser, no sul de Gaza, e disse que os bebês prematuros estavam sendo forçados a compartilhar máscaras de oxigênio e leitos. Enquanto isso, equipamentos vitais estão parados em hospitais que foram fechados no norte.

"Estamos tentando recuperar incubadoras de um hospital que foi evacuado no norte, e tivemos quatro missões negadas simplesmente para conseguir essas incubadoras", disse ele à Reuters por vídeo de Gaza, referindo-se aos suprimentos agora presos no danificado Hospital Infantil Al-Rantissi, na Cidade de Gaza.

Enquanto isso, em um hospital que Elder visitou no sul, "em uma das salas de pediatria, havia três bebês e três mães em uma única cama, uma única fonte de oxigênio, e as mães alternavam o oxigênio por 20 minutos para cada criança", disse ele. "Esse é o nível de desespero a que as mães chegaram agora."

O Cogat de Israel, um ramo militar que supervisiona os fluxos de ajuda, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as declarações do Unicef. Israel diz que está comprometido em permitir a entrega de ajuda em Gaza, mas deve controlá-la para evitar que seja roubada pelo Hamas, que é culpado pela crise.

O escritório humanitário da ONU disse nesta terça-feira que Israel havia negado ou impedido 45% de suas 8.000 missões humanitárias solicitadas em Gaza desde 7 de outubro de 2023.

O Unicef pediu a retirada de bebês doentes e prematuros que permanecem nos hospitais do norte de Gaza. A OMS transferiu três deles na semana passada para um hospital mais ao sul, mas disse que um deles morreu antes da missão. Atualmente, apenas 14 dos 36 hospitais de Gaza estão funcionando parcialmente, segundo a OMS.