Banco Mundial eleva projeção para crescimento da China, mas reduz a da Índia

07/10/2025 17h45

O Banco Mundial melhorou sua perspectiva para a China, prevendo agora que a segunda maior economia do mundo crescerá 4,8% em 2025 e 4,2% no próximo ano, segundo relatório divulgado nesta terça-feira, 7. Em abril, as projeções eram de avanço de 4% em ambos os anos.

Economistas não citaram o motivo do otimismo, mas abril havia sido marcado pelo anúncio de tarifas recíprocas pelo governo Trump. Desde então, os EUA e a China congelaram a aplicação de tarifas bilaterais, em uma tentativa de chegar a um acordo comercial.

No caso da Índia, por outro lado, o Banco Mundial cortou sua previsão de crescimento para o ano fiscal de 2027, de 6,5% a 6,3%, em função da tarifa de 50% que o governo americano impôs a cerca de três quartos das exportações do país para os EUA.

