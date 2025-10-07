Fruta rica em potássio regula o intestino e ajuda em caso de diarreia

Barata, nutritiva e prática, a banana, cuja origem é asiática, se adaptou perfeitamente ao clima tropical e se tornou presença diária na mesa dos brasileiros.

E não é por acaso: além de saborosa, a banana é rica em fibras, potássio, antioxidantes, vitaminas e carboidratos de fácil digestão, o que a transforma em uma aliada poderosa para a saúde.

Com dezenas de variedades, da nanica à prata, da maçã à terra, a fruta oferece benefícios em todas as suas versões. Cada tipo varia em textura e sabor, mas todas compartilham o mesmo potencial nutritivo e funcional. Seu consumo frequente dentro de uma dieta equilibrada traz vantagens que vão do equilíbrio intestinal ao reforço da energia para o dia a dia.

Como a banana age na digestão

A fruta contém flavonoides que atuam na proteção da mucosa gástrica. A banana verde é a mais rica neste antioxidante. No fruto verde também há o amido resistente que atua com as fibras, melhorando o trânsito intestinal.

As fibras da banana ajudam a regular as funções intestinais e se ligam aos resíduos e toxinas no interior do trato digestivo, ajudando na sua eliminação.

Além disso, a banana é um alimento fácil de digerir e ajuda a repor o potássio, que são perdidos durante episódios de diarreia ou vômito.

Quanto consumir e cuidados

O consumo moderado de banana é seguro para a maioria das pessoas, e uma unidade por dia já é suficiente para aproveitar seus benefícios. Três por semana, segundo nutricionistas, é o mínimo ideal para sentir seus efeitos reguladores.

Mas há exceções. Pessoas com doenças renais devem controlar a ingestão, já que o potássio em excesso pode sobrecarregar os rins. Quem tem diabetes também precisa de atenção: as bananas muito maduras concentram mais frutose, o açúcar natural da fruta. O ideal é preferir as menos doces e buscar orientação médica para ajustar a quantidade.

Há ainda casos raros de alergia à banana ou dor de cabeça após o consumo —situações que merecem avaliação profissional.

*Com informações de reportagens publicadas em 16/09/2020 e 02/12/2019