Topo

Notícias

Após seis dias de prisão em Israel, brasileiros da Flotilha Global Sumud são libertados

07/10/2025 13h26

O governo brasileiro anunciou nesta terça-feira (7) a libertação de 13 cidadãos, incluindo a deputada Luizianne Lins (PT-CE), que integravam a flotilha de ajuda para Gaza detida pelas autoridades israelenses. A parlamentar divulgou uma foto do grupo nas redes sociais celebrando a libertação.

Na semana passada, Israel interceptou em águas internacionais uma flotilha de 45 embarcações que zarpou da Espanha com o objetivo de romper o bloqueio israelense para entregar ajuda a Gaza, onde a ONU declarou estado de fome extrema após dois anos de guerra entre Israel e o movimento islamista armado Hamas. Segundo as autoridades israelenses, mais de 470 pessoas que participavam na flotilha Global Sumud foram detidas, entre elas um grupo de 13 brasileiros.

O Ministério de Relações Exteriores do Brasil declarou em comunicado nesta terça que, "após negociações conduzidas pelo governo", os brasileiros que estavam nos barcos "foram conduzidos até a fronteira com a Jordânia e libertados". O grupo incluía a deputada Luizianne Lins, do Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Após 6 dias de prisão ilegal em Israel, os 13 brasileiros da Flotilha Global Sumud, estão finalmente livres!", escreveu a deputada no Instagram junto a uma foto dos ativistas. "Agradecemos a solidariedade internacional, o apoio e a mobilização de todos e todas nas ruas e nas redes", completou.

Na segunda-feira(6), Lula exigiu que o governo de Israel permitisse o retorno dos brasileiros "o quanto antes" e em "plena segurança". Segundo a declaração do presidente brasileiro na rede social X, "o Estado de Israel violou as leis internacionais ao interceptar os integrantes da 'Flotilha Global Sumud' fora de seu mar territorial".

O governo israelense informou na segunda-feira (6) que 171 ativistas haviam sido deportados, incluindo a ambientalista sueca Greta Thunberg, que chegou a Atenas. Os militantes enviados para a capital grega denunciaram terem sido vítimas de violência e "tratados como animais".

Israel negou as acusações e garantiu que "todos os direitos legais" foram "completamente respeitados".

(Com agências)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Trump diz que há 'chance real' de concluir acordo de paz em Gaza

Mortes, 10 bares fechados e origem incerta: o que se sabe do caso metanol

'Decisão das decisões' de LeBron James era ação de marketing com marca de conhaque

União pagará R$ 100 mil a ex-mulher de petista morto por bolsonarista no PR

Deral: plantio de milho verão 2025/26 atinge 84% da área no PR

Promotoria britânica recorre de anulação processual por terrorismo contra rapper do Kneecap

Barroso comete ato falho e diz que foi juiz por 12 anos: 'Fui não, ainda sou'

Após seis dias de prisão em Israel, brasileiros da Flotilha Global Sumud são libertados

Bebês de Gaza são forçados a compartilhar máscaras de oxigênio enquanto Israel bloqueia equipamentos, diz Unicef

'Trump coloca freio de mão no Netanyahu pela 1ª vez', diz ex-embaixador

Jordi Alba anuncia que irá se aposentar ao final da temporada com o Inter Miami