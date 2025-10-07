Topo

Anvisa suspende venda de cosméticos capilares e produtos com ozônio

07/10/2025 17h48


A ação de fiscalização atingiu também a +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda, responsável pela marca Ozonteck. Os cosméticos à base de ozônio produzidos pela empresa devem ser recolhidos, e sua comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso, suspensos. A lista inclui oito linhas de produtos como sabonetes, creme dental, tônico capilar e condicionadores, de uso adulto e infantil.

De acordo a Anvisa, apesar de serem registrados como cosméticos, o fabricante alega que os itens têm atividade farmacológica, o que não é permitido para esse tipo de produto.

Confira os produtos da Ozonteck que foram suspensos:

  • Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos) 
  • Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos) 
  • Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos)  
  • Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos) 
  • Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos) 
  • Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos)  
  • Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos) 
  • Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)

Denúncias

O órgão reforça que produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde. A agência não recomenda o uso de produtos irregulares e informa que denúncias podem ser feitas por meio da Ouvidoria da Anvisa ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).  

