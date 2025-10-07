Topo

Aneel deve implantar muito em breve tarifa inteligente, com sinais de preço, diz diretor

07/10/2025 17h33

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse nesta terça-feira, 7, que "muito em breve" serão colocadas em prática no país as chamadas tarifas inteligentes, como sinais de preços para o consumidor ajustar a demanda e pagar mais barato na conta de luz.

Desde 2022 a Agência reguladora atua na chamada "modernização tarifária". Atualmente, são nove sandboxes tarifários (projetos de experimentação) em andamento. Como resultado, a Aneel poderá definir modalidades de tarifas diferenciadas, inclusive por horário ou por áreas críticas de perdas não técnicas (como furto de energia).

"Precisamos dar esse sinal mais rápido ao consumidor. Hoje nós temos por meio da bandeira tarifária, mas precisamos dar isso em sinal-horário, em sinal-diário, o consumidor tem que saber que naquele momento o custo da energia está mais caro. Daremos um sinal de preço para quando a energia estiver mais barata, ele consumir", declarou em conversa com jornalistas.

Ele disse ainda que em 2026, como resultado dos sandboxes tarifários, a Aneel terá um conjunto de informações consolidadas para avançar com a regulamentação. "Alguns projetos estão mais adiantados e outros nem tanto, mas sinalizamos internamente que nós vamos iniciar isso já para o começo de 2026. Então esse fim de ano terminamos os estudos e, em 2026, devemos ter algum avanço na modernidade tarifária", acrescentou.

