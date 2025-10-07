Topo

'Alguns' desaparecidos e três feridos no desabamento parcial de um prédio em construção em Madri

07/10/2025 09h44

O desabamento parcial de um prédio em construção no centro turístico de Madri, nesta terça-feira (7), deixou pelo menos três feridos e "alguns" desaparecidos, segundo os serviços municipais de emergência. 

As equipes de emergência "atenderam três trabalhadores até o momento, nenhum deles com gravidade. Alguns trabalhadores estão desaparecidos", informou o serviço nas redes sociais sobre o incidente, que teria ocorrido "após o desabamento de vários andares de um prédio em construção".

bur/rs/dbh/aa

© Agence France-Presse

