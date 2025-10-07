Topo

Algodão/Imea: demanda de pluma em MT é estimada em 2,71 mi de t na safra 2025/26

07/10/2025 09h56

São Paulo, 07 - A demanda de pluma de algodão em Mato Grosso foi estimada em 2,71 milhões de toneladas na safra 2025/26, recuo de 0,33% em relação ao ciclo anterior, segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). A oferta foi projetada em 3,51 milhões de toneladas, queda de 2,57% ante a safra 2024/25, reflexo da menor produção esperada para a temporada.As exportações devem recuar 0,12%, para 2,05 milhões de toneladas, enquanto o consumo interestadual apresentou retração de 1,80%, totalizando 606,43 mil toneladas, resultado da expectativa de redução na oferta para o ciclo. O consumo interno de Mato Grosso avançou 11,59%, alcançando 46,22 mil toneladas, reflexo da ampliação da capacidade de uma indústria fiadora no Estado.Os estoques finais foram estimados em 807,80 mil toneladas, redução de 9,41% em relação à safra anterior. Desse total, 691,09 mil toneladas já terão sido vendidas até o fim do ciclo comercial da safra, que se encerra em julho de 2026, mas serão escoadas no ciclo comercial da safra 2025/26. Estima-se que 116,71 mil toneladas ainda não foram comercializadas.A produção de pluma para a safra 2025/26 foi projetada em 2,62 milhões de toneladas, queda de 12,91% ante o ciclo passado. A área cultivada foi estimada em 1,46 milhão de hectares, redução de 5,65% em relação à safra 2024/25. O movimento é reflexo do atual panorama de preços do algodão em tendência baixista, bem como dos custos de produção mais elevados para a temporada. Esse cenário tem levado os produtores a reduzir sua intenção de plantio, priorizando a alocação do algodão em áreas de maior potencial produtivo ou direcionando a produção para o milho na segunda safra.A produtividade inicial foi calculada em 290,74 arrobas por hectare, recuo de 7,74% em relação ao observado no ciclo passado. A metodologia do Instituto considera a média ponderada das últimas cinco safras para a estimativa inicial. A produção de algodão em caroço ficou em 6,37 milhões de toneladas.

